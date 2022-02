Sorteo de la Europa League: Sevilla FC-West Ham y Betis-Eintracht

12:23 Aquí termina ya el sorteo de los octavos de final. Hacemos un repaso de cómo han quedado emparejados los equipos:



Rangers - Estrella Roja

Braga - Mónaco

Porto - Lyon

Atalanta - Leverkusen

Sevilla FC - West Ham

Barcelona - Galatasaray

Leipzig - Spartak

Real Betis-Eintracht



12:22 ¡Y la bola del Betis! Que se medirá al Eintracht de Frankfurt alemán...



12:21 El Leipzig medirá al Spartak de Moscú.



12:20 ¡El Barça se medirá al Galatasaray!



12:19 ¡Sale la bola del Sevilla FC! ¡Los de Lopetegui se enfrentarán al West Ham United!



12:17 El Atalanta se enfrentará al Bayer Leverkusen, otro plato fuerte...



12:16 Turno para el Oporto, que se las verá con el Lyon. Eliminatoria fuerte esta...



12:15 El Braga portugués se medirá al Monaco.



12:14 Sale la bola del Rangers, que se enfrentará al Estrella Roja.



12:13 Anuncian ya que Betis y Oporto jugarán su partido en miércoles, y el Sevilla por tanto, será en jueves.



12:10 ¡Comienza el sorteo ya!



12:08 Será Andrés Palop el encargado de extraer las bolas del sorteo, que ahora recuerda la temporada 06/07, en la que ganó la Europa League en Glasgow en los penaltis y donde además marcó un gol en Donetsk.



12:05 16 equipos que buscan la final del Ramón Sánchez-Pizjuán...





