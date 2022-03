Sevilla FC-West Ham: Apela a la fortaleza de Nervión para que no se noten las bajas

La futura sede de la final, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, acoge a partir de las 18:45 horas de este jueves el encuentro de ida de los octavos de final de la Europa League

El Sevilla FC y el West Ham United abren el jueves su eliminatoria de octavos de final de la Europa League en el Ramón Sánchez-Pizjuán, estadio en el que el equipo español se muestra este curso fuerte y en el que espera iniciar con buen pie el camino hacia los cuartos, aunque la formación inglesa llega con el propósito de asaltarlo y dar también el primer paso para superar una ronda con un pronóstico igualado.

El equipo de Julen Lopetegui, tras no superar la fase de grupos de la Champions, se enganchó a la Europa League, de la que es el histórico dominador con seis títulos, con la intención de darse otra alegría en este torneo, que además en la presente edición tiene fijada su final precisamente en el estadio sevillista.

En la eliminatoria previa a estos octavos, el conjunto andaluz se midió al Dinamo de Zagreb y en su 3-1 de la ida como local se basó para superar a los croatas, a los que lo le sirvió el 1-0 a su favor de la vuelta. Ahora, también con el primer partido en la capital hispalense, el Sevilla FC se encuentra con un rival de más currículum y de una liga mucho mas competitiva, con lo que se prevén mas dificultades, añadidas éstas a las numerosas bajas que la plantilla de Lopetegui acumula desde hace meses.

El pasado viernes en Vitoria, en el encuentro de LaLiga ante el Alavés (0-0), el equipo viajó con hasta ocho bajas y del estadio Mendizorroza salió lesionado Marcos Acuña, aunque el lateral izquierdo argentino se incorporó al trabajo esta semana y no deberá tener problemas para estar en el once. Ante el West Ham es baja segura por sanción el centrocampista danés Thomas Delaney, quien fue expulsado en Zagreb tras ver dos tarjetas amarillas, con lo que se une al mediapunta argentino Erik Lamela, que ha vuelto a trabajar con el grupo pero aún no está al cien por cien tras una larga inactividad por una lesión de hombro; y al extremo Suso Fernández, quien también padece una dolencia de larga duración que sufrió el pasado octubre en un tobillo.

Ahora Lopetegui tendrá que ver a los que puede recuperar de los otros con mermas físicas, como son el mediapunta argentino Alejandro 'Papu' Gómez, el central brasileño Diego Carlos, el lateral argentino Gonzalo Montiel, el centrocampista brasileño Fernando Reges, el defensa neerlandés Karim Rekik o el delantero francés Anthony Martial. De todo ellos, el único que ha entrado en la lista es el francés, que precisamente llegó este invierno del fútbol inglés -Manchester United- y que se perdió las últimas citas del Sevilla FC por una lesión muscular, aunque este miércoles se le vio ya trabajar con los compañeros en la ciudad deportiva.

Con esas incógnitas afrontan en el Sevilla FC la cita contra el West Ham, cuya efervescencia se ha disipado en las últimas semanas, con solo una victoria en las últimas cinco jornadas, aunque tendrá en el Sánchez-Pizjuán el apoyo de unos 2.500 hinchas ingleses.

El equipo de David Moyes, un viejo y efímero conocido de la Liga española, se mantiene en la pelea por los puestos de Liga de Campeones junto a Manchester United, Arsenal y Tottenham. Esto habla de la fortaleza de un conjunto que ha pasado en cuestión de tres años de escapar del descenso a tocar Europa y avistar la 'Champions'.

Las derrotas ante Liverpool y Southampton, esta última en FA Cup, han bajado el ánimo del equipo, pero lo peor son las ausencias, especialmente la de Jarrod Bowen y Declan Rice. El primero se tuvo que retirar antes de tiempo en el partido ante el Liverpool, ayudado por las asistencias, mientras que el centrocampista se perdió el duelo por un resfriado. Moyes aún no sabe al cien por cien si podrá contar con ambos jugadores y por ellos pasan muchas de las opciones de los 'Hammers'. Bowen ha marcado trece goles esta temporada partiendo desde la banda, mientras que Rice, destinado a salir este verano, es el eje en el medio y por el que pasa tanto el juego ofensivo como defensivo.

Al menos, el anglo-jamaicano Michail Antonio, el goleador del equipo, ha recuperado el olfato y marcó en la derrota contra el Southampton, su primer gol desde el 1 de enero. Esa fue la fecha, además, de la última victoria fuera de casa del West Ham, que se ha mostrado como un conjunto mucho más fiable en Londres, donde solo ha perdido un partido en este 2022.

- Alineaciones probables:

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Acuña; Joan Jordán, Rakitic; Tecatito Corona, Óliver Torres, Ocampos; Rafa Mir.

West Ham United: Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Benrahma, Soucek, Lanzini, Vlasic, Fornals; Antonio.

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 18.45 (GOL).