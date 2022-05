Como Navas por su casa, la humilde normalización de convertirse en una Leyenda

El capitán del Sevilla FC no estaba el viernes para homenajes: en la previa, concentrado para el partido contra el Cádiz CF y luego frustrado por el empate, la mala imagen y los pitos; ahora, el club ha emitido un vídeo para resaltar sus 600 partidos

El partido entre el Sevilla FC y el Cádiz CF que dio el pistoletazo de salida a la jornada 34 de LaLiga arrancó con las 37.000 personas que había en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán entregadas a una 'Leyenda', como se podía leer en el vídeomarcador y en las vallas publicitarias de la Bombonera de Nervión. Su capitán, Jesús Navas, cumplía la espectacular cifra de 600 partidos oficiales como futbolista blanquirrojo y era obsequiado con una camiseta conmemorativa.



Sin embargo, Navas es un jugador poco dado a las excentricidades. Introvertido y profesional, su cara en el homenaje escondía una gratitud eclipsada en ese momento por la concentración que requería un encuentro esencial para encarrilar una clasificación para la Champions que al Sevilla FC se le está complicando mucho más de lo que cabía imaginar. Para colmo, el empate (que habría sido una derrota de no ser por Bono) y los pitos de la afición al mal juego del equipo tampoco ayudaron. El palaciego aplaudió a la grada, con gesto serio que evidenciaba su frustración y atendió a la cámaras de Movistar+ sin ganas de hablar.



Quizás por todo ello, el Sevilla FC ha querido remarcar una efeméride que está al alcance de muy pocos y que tiene más mérito aún teniendo en cuenta los cuatro años que Navas se marchó al Manchester City para ganar una Premier League, una Copa de la liga inglesa y una FA Cup que unió al Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 que conquistó con la selección española y a los seis títulos que había ganado con el equipo de sus amores (dos Europa League, dos Copas y dos Supercopas, una de España y otra de Europa) a los que unió a su regreso el trofeo que levantó como capitán en Colonia 2020 y que le situó en solitario como el jugador más laureado de la historia del club de Nervión.



Los medios del club han compartido en redes sociales un vídeo titulado 'Navas, Leyenda', en la que recuerda alguno de los momentos más señalados que le ha tocado vivir en estos 600 partidos, una cifra que no le dice nada en especial, pues el partido más importante para el capitán siempre es el siguiente que está por venir: "No me paro a pensar en los 600 partidos que llevo. Me centro en el día a día, en seguir disfrutando con el Sevilla FC, en darlo todo por este club y así es como lo disfruto". "Voy estar siempre agradecido a la afición por el cariño que me tienen y por ayudarme a seguir con esta humildad. Para esos chavales que están empezando, el mejor consejo es ser humilde", añade el '16' a modo de balance.





Así comienza el vídeo del Sevilla FC por los 600 partidos de Navas, con unas palabras que corresponden a su despedida en 2012, cuando se marchó al City y decía adiós desde un atril instalado junto a la estatua que recuerda la figura de su amigo, a sólo unos metros del campo principal de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, que ahora lleva el nombre de Estadio Jesús Navas. con especial mención para y el cariño con el que tuteló su subida al primer equipo y le hizo debutar un 23 de noviembre de 2003 en el Olímpico de Montjuic, cuando entró en sustitución de en el minuto 78' de un choque que el Sevilla FC perdería por 1-0 ante el RCD Espanyol. por jugar un minuto con el escudo de su Sevilla FC en el lado del corazón. Uno, a uno, devorando todos los récords habidos y por haber, sin golpes en el pecho, con la naturalidad de un niño que juega en el patio de su casa. Intachable profesionalidad. Pura humildad.