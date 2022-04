Navas, sin ganas de celebrar sus 600 partidos con el Sevilla: "Esto va a ser duro, pero hay que seguir peleando"

El legendario capitán nervionense fue aclamado en la previa por el Sánchez-Pizjuán y recibió de manos de José Castro un recuerdo de la impresionante efeméride

El partido con el que Sevilla FC y Cádiz CF abrieron la jornada 34 en LaLiga arrancaba con el merecedísimo homenaje a Jesús Navas, una 'leyenda', como se podía leer en los luminosos de un Ramón Sánchez-Pizjuán entregado para corear a su capitán cuando éste posaba junto al presidente, José Castro, y una camiseta enmarcada conmemorativa de su espectacular efémeride: 600 encuentros oficiales como nervionense... Ha pulverizado la marca de Pablo Blanco (se acerca a la centena de ventaja) y eso que se fue cuatro años al Manchester City.

Sin embargo, las loas y los vítores no encontraron la correspondencia adecuada en la imagen de un Sevilla FC que se adelantó muy pronto para acabar jugando a merced de un ordenado Cádiz CF, que empató con un golazo de Lucas Pérez el tanto de En-Nesyri en el 6' y que generó un nerviosismo en las gradas que se tradujo en pitos. Los de Lopetegui acabaron a la desesperada y Navas dejó su sitio al canterano Iván Romero en medio de la importencia generalizada al ver escaparse dos puntos muy valiosos en la apretada lucha por la Champions.

"La verdad es que el equipo empezó bien en los primeros minutos, pero luego no hemos estado nada bien... Hay que seguir, quedan muchos puntos en juego y hay que seguir luchando", comenzaba explicando Navas, con gesto claramente contrariado, ante las cámaras de Movistar+, donde no supo explicar qué le pasó al Sevilla FC para desinflarse así tras marcar el 1-0 en el 6'.

"Pues no lo sé, hemos salido fuertes, hemos marcado el primer gol... pero luego no hemos encontrado la línea de juego, se nos ha vuelto a complicar un partido y es una pena, porque se van dos puntos. Quedan cuatro partidos, esto va a ser duro, pero el equipo lleva todo el año ahí arriba y hay que seguir peleando", manifestó el legendario capitán nervionense, quien sobre sus 600 partidos se limitó a remarcar que "jugar cada partido con el Sevilla FC es lo más grande" para él. No estaba el horno para celebraciones.