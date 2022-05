Un delantero, prioridad para Monchi

El director deportivo del Sevilla FC tiene detectado el problema que ha sufrido el equipo



Que el Sevilla FC haya alcanzado de nuevo los 70 puntos por séptima vez en su historia y por tercera temporada consecutiva no esquiva que haya vivido un final de temporada convulso, en el que ha sufrido para alcanzar el objetivo de la Champions League y eso haya generado tensiones, dirigidas sobre todo al técnico Julen Lopetegui.

Independientemente de los errores que se hayan podido cometer, los problemas han sido de diversa índole y han acabado complicando una campaña que apuntaba a histórica. Las lesiones, que han afectado en la segunda parte de la temporada, ausencias claves como las del Papu Gómez, Diego Carlos, Koundé o Fernando, o de larga duración como Suso y Lamela... han sido claves, pero también la falta de gol de los delanteros. Hasta cinco equipos en el campeonato superan en nueve o más goles a los pupilos de Julen Lopetegui, que se han agarrado a la defensa menos goleada del campeonato para salir a flote.

En-Nesyri, autor del tanto que metía al equipo en Champions, sólo ha anotado cinco goles en Liga por los 18 de la campaña anterior y los 24 entre todas las competiciones. Rafa Mir no ha tenido malos números -10 goles en 1.800 minutos-, pero la sensación que deja es que ha aportado poco más al equipo. Y Martial, que venía a suplir esta ausencia de gol, no se ha estrenado y sólo ha dado una asistencia en los algo menos de 600 minutos que ha disputado en el campeonato liguero. A estos números se le añaden los tres tantos que Rafa Mir metió entre Copa y Champions League y el de Martial ante el Dinamo Zagreb. En total, 19 goles de los tres puntas entre todas las competiciones.

El problema, sin duda, ha estado en ataque y eso es algo que Monchi detectó y que trató de resolver en enero con la llegada de Martial, al que las continuas lesiones le han impedido adaptarse y se va con el cartel de ser uno de los peores fichajes de los últimos años.

El equipo nervionense tiene una buena plantilla, de la que posiblemente saldrá algún jugador, y necesitará algún retoque. Es el caso del centro de la defensa, donde posiblemente salga Koundé, o de un centro del campo en el que se sigue echando en falta un sustituto real de Fernando. Pero la prioridad debe ser la delantera. Así lo deja también claro la afición en la #EncuestaHelvetia, en la que no ve otra opción que dejar todo de lado hasta que no se resuelva este problema.

El panorama para el próximo año parte de la base de que Rafa Mir y En-Nesyri tienen contrato, que el marroquí ya no tiene el cartel que tenía tras su gran campaña pasada -y no pagarían lo mismo por él-, y que regresa Luuk de Jong de su cesión al Barça. Se da por hecho, aunque no sea tan fácil, que el neerlandés acabará saliendo, que lo tiene más difícil el marroquí y que se tratará de fichar a un jugador con un perfil diferente, más como Martial, que pueda jugar de '9', pero también en una de las dos bandas.

Sin embargo, los nombres que ya han aparecido, caso de Belotti, se acercan más al prototipo de delantero centro, que al de segundo punta. El italiano a día de hoy sigue sin equipo y su nombre, mientras no elija su destino definitivo, seguirá sobre la mesa. Pero no es el único.