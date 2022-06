Pozo se va del Sevilla con un 'hasta luego', una emotiva mención a Navas y una sentida carta para resumir 15 años de ensueño

La UD Almería ha dado oficialidad a su fichaje por cinco temporadas y el canterano nervionense se ha querido despedir de la que ha sido su casa desde los 7 años y con la que espera reencontrarse "en un futuro"

La UD Almería ha dado oficialidad al fichaje por cinco temporadas del canterano del Sevilla FC Alejandro Pozo en la mañana de este lunes, confirmando una operación ya contemplada en su contrato de cesión en caso de ascenso a Primera división y que reportará a las arcas del Ramón Sánchez-Pizjuán unos ingresos totales cifrados en cerca de cinco millones de euros.

Nada más hacerse oficial su fichaje definitivo por la UD Almería hasta 2027, Pozo escribió una sentida y emocionada carta en la que se despedía de su "querida familia sevillista" prefieriendo optar por un 'hasta luego' y resistiéndose a aceptar que este sea el final de una historia de amor que comenzó cuando tenía sólo siete años. Ahora, con 22, afronta con ganas una nueva aventura tras encontrar su sitio en Almería, donde llegó después de fructíferas cesiones en Granada, Mallorca y Eibar que le permitieron tener la oportunidad de estar una temporada en el primer equipo del Sevilla FC.

"Os escribo estas pequeñas líneas para poder despedirme de la que ha sido mi casa durante los últimos 15 años, la cual me ha visto crecer, formarme en lo personal y llegar al sueño que siempre he tenido desde niño: ser profesional en esta locura que todos llamamos fútbol", arranca la carta de Pozo dirigida al Sevilla FC y al sevillismo.

"En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que me han podido ayudar en este largo viaje, el cual empezó en benjamines y concluye con fecha de hoy: utilleros, fisios, entrenadores, psicólogos, dirección deportiva, directiva, compañeros...", continúa la sentida misiva del Pozo, quien no quería dejarse a nadie atrás.

"No tengo palabras para describiros lo que ha supuesto para mí el poder debutar con el equipo de mi corazón", prosigue el canterano del Sevilla FC, quien tuvo una mención especial para el capitán y gran referente de todos los que pasan por las categorías inferiores del club nervionense: "No tengo palabras para describir lo que ha supuesto haber compartido vestuario con mi ídolo desde pequeño, Don Jesús Navas; además de ser partícipe en la consecución de un título como es la UEFA Europa League... Y así, mil cosas más".

"Son recuerdos que guardaré en el corazón y que jamás olvidaré, pero sobre todo son momentos y experiencias por los que, además de estar eternamente orgulloso, siempre estaré eternamente agradecido a esta institución. Muchas gracias por todo y, con el corazón en la mano, espero que podamos volver a encontrarnos en un futuro", remata Alejandro Pozo, que prefiere despedirse con un hasta luego antes de remarcar en una posterior publicación su férreo compromiso con el crecimiento de la UD Almería.

"Agradecido por la confianza que el Almería me ha dado y con muchísimas ganas de poder hacer cosas grandes por este club. Nos quedan momentos muy bonitos por delante con este equipazo. Vamos, UD Almería", escribía el polivalente jugador de Huévar para su nueva casa, donde aún resuenan los festejos por el celebradísimo ascenso que invita a soñar con este ambicioso proyecto del club y de Turki Al-Sheik.