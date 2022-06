Monchi desempolva la agenda y vuelve a pensar en su pieza más deseada

Desde Países Bajos aseguran que Orkun Kökçü vuelve a estar en el radar del Sevilla

"El Arsenal es solo una opción. Han estado en Rotterdam, pero el Sevilla también ha estado en la ciudad para hablar con él y tratar de llevarlo a España". Esas palabras son del 9 de marzo de 2020. En aquel momento el Sevilla tenía como prioridad para la temporada venidera el fichaje de un joven neerlandés de ascendencia y nacionalidad turca, Orkun Kökçü, que ya sobresalía en el Feyenoord con 19 años.

Tan interesado estaba que la puja quedó en dos equipos, Arsenal y el conjunto de Nervión. Pero si se fijan en la fecha, todos saben lo que pasó luego. El fútbol se paró, los clubes dejaron de ingresar y, aunque hubo más intentos antes del verano, ya las prioridades habían cambiado y nadie estaba dispuesto a pagar los entre 25 y 30 millones que valía el fichaje. Ante esa perspectiva, Kökçü acabó renovando con el Feyenoord en junio por cinco temporadas.

Monchi no le perdió la pista en todo este tiempo. Y el pasado año hubo un nuevo tanteo. De hecho, el propio Kökçü reconocía que podía cambiar de aires. "Tengo contrato hasta 2025 pero la situación ha cambiado. El club ha sido muy claro sobre la situación financiera y está claro que no es buena, por lo que si viene un club con una buena propuesta para mí y la entidad puede ingresar una buena cantidad yo imagino que se le escuchará", aseguraba. No sólo no lo hizo tampoco sino que este año se ha marcado un temporadón, en el que su equipo ha sido finalista de la UEFA Conference League y en el que él ha anotado 9 goles y dado otras tantas asistencias, unos números mayúsculos para un mediocentro, aunque tenga mucha llegada.

Y, lógicamente, el Sevilla no le ha perdido la onda. Medios de los Países Bajos aseguran que el equipo de Nervión es uno de los clubes que han tanteado al Feyenoord por el jugador. Hay que recordar que allí juega el central italo-argentino Marcos Senesi, con el que hubo contactos en enero por si Diego Carlos salía y que ahora vuelve a salir a la palestra, sobre todo porque le queda un año de contrato. Por lo que los contactos entre clubes existen.

La posición en la que juega Orkun Kökçü no está entre las prioritarias que Monchi tiene marcadas en rojo para reforzar este verano, pero como se ha visto también en el caso de Aouar, sí está barajando alternativas para reforzarla, lo que a su vez podría indicar alguna baja o un cambio de posición de alguna pieza importante de cara a la próxima temporada.