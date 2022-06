El precio por el que el Sevilla cerrará a Luis Alberto

En Italia creen que se llegará a un acuerdo intermedio por el futbolista gaditano

Si hay un año para que 'hijo pródigo' Luis Alberto regrese al Sevilla FC es éste. Después de tratar de forzar la máquina el pasado verano, faltando incluso a los primeros entrenamientos, y tras reconducir la situación posteriormente para convertise en una de las piezas fundamentales de la Lazio de Sarri, tanto el técnico italiano como el dueño del club romano, Claudio Lotito, han aceptado que debe salir en este periodo estival.



El problema está en el precio. Es un futbolista cuyo valor de mercado se encuentra en torno a los 30 millones de euros y que aún tiene tres años de contrato. Aunque después de todo lo vivido la última temporada es una cifra que se puede hablar.



El diario romano Il Messaggero publicaba ayer que la Lazio habría rechazado una primera oferta formal del equipo nervionense de 16 millones de euros. La cifra es casi la mitad de lo que la Lazio ha empezado pidiendo por el jugador andaluz, pero según varias fuentes, podría cerrarse en un término intermedio, entre 20 y 25 millones entre el fijo y las variables.



Una cifra alta, pero acorde al nivel que el futbolista gaditano ha ofrecido en los últimos años. Luis Alberto también pone de su parte. Ssabe que, con 29 añ9s, es el mejor momento para ejercer de líder en el equipo en el que se formó y del que es un reconocido seguidor. Y también para volver a casa.

???? El #SevillaFC ofreció 16M a la #Lazio para fichar a #LuisAlberto: "No" de los italianos, pero la operación podría cerrarse por 20-25M @ilmessaggeroit — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) June 24, 2022

Y el Sevilla también está necesitado de contar con líderes que sepan lo que es la casa y que, además, 'ayuden' en competiciones europeas a hacer las listas más largas. No en vano, sóloes canterano para la UEFA en el primer equipo y eso obliga a dejar en 22 futbolistas la lista de inscritos.Pese a ello, se deduce que es una operación que va para largo. El Sevilla FC está metido de lleno en la 'Operación Salida', que se le ha enquistado en los últimos años y ha acabado sufriendo. Y aunque no descuida los fichajes, como se desvela de este intento, y va avanzando en sus objetivos, no cerrará nada hasta que las principales salidas previstas se cierren. En especial, unque sigue a camara lenta. Aunque se espera que acelere tras el 1 de julio, cuando ya todos los clubes presenten sus números, sepan cuanto pueden gastar y en lo que se pueden endeudar.