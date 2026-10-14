Paula Badosa pone fin a su relación con Pol Toledo: "Gracias, Paula, por darme esta oportunidad"

La jugadora española se separa de su entrenador con el cual llevaba trabajando durante los últimos cuatro años prácticamente. A sus 28 años, la tenista afronta una nueva etapa en su carrera deportiva, a la espera de que se conozca su nuevo técnico, en la tiene como objetivo el volver a su mejor nivel

Paula Badosa ha tomado una decisión importante para su carrera deportiva ya que la tenista española, una de las mejores del mundo siempre y cuando su físico se lo ha permitido, ha puesto fin a su relación con su entrenador Pol Toledo, con el que llevaba trabajando los últimos años según ha publicado el propio técnico en sus perfiles de redes sociales.

"Después de casi cuatro años juntos, toca cerrar una etapa con Paula", ha iniciado el comunicado publicado por Pol Toledo. Paula Badosa, actualmente situada en el puesto 58 del ránking mundial, de 28 años, cumplirá los 29 años en este próximo mes de noviembre, no terminará la temporada con Pol Toledo, con el que inició una relación profesional en abril del 2023.

Paula Badosa aún no ha comunicado quién será su nuevo entrenador cuando apunta al tramo final de la temporada. Tiene previsto jugar el torneo de Osaka (Japón) y después Guangzhou (China), a finales de octubre. Después, inicialmente cuenta con el evento de Hong Kong, en la primera semana de noviembre. Lo cierto es que Pol Toledo ya es historia incluso en la página web de la WTA en donde aparece como entrenador de la tenista Carlos Silvestre que suele ser compañero de entrenamientos de la jugadora.

Lo normal es que Paula Badosa contrate a un nuevo entrenador en los próximos días con el objetivo de recuperar su mejor nivel de juego y volver así una de las mejores tenistas del mundo. Lo cierto es que la española comienza una nueva etapa en su carrera deportiva.

Pol Toledo se despide de Paul Badosa

Pol Toledo ha recordado por todos los momentos que ha pasado con Paula Badosa en su carta de despedida. "Un camino lleno de momentos que siempre quedarán en el recuerdo: superar lesiones, volver a levantarnos, alcanzar las semifinales del Open de Australia, obtener el título en Washington y regresar al top 10. Un recorrido de esfuerzo, resiliencia y crecimiento, con muchos desafíos y grandes satisfacciones", ha añadido en la nota.

Paula Badosa rompe con su entrenador Pol Toledo.

Pol Toledo y Paula Badosa se conocen desde mucho antes de que empezaran a formar equipo y el ya exentrenador se ha mostrado muy agradecido por haber dirigido a la española a la que ha intentado ayudar durante estos últimos años. "Siempre valoraré todo lo que hemos vivido y aprendido juntos durante estos años. Gracias, Paula, por darme esta oportunidad. Te deseo lo mejor en todo lo que venga, dentro y fuera de la pista", ha indicado.

"Gracias a todo el equipo por su compromiso, dedicación y esfuerzo durante estos años. Ha sido un camino compartido, lleno de trabajo y experiencias que siempre llevaré conmigo. Ahora toca tomarse un tiempo para descansar, recuperar energías y mirar hacia adelante con calma e ilusión. Preparado para todo lo que esté por venir", ha concluido un Pol Toledo que ahora intentará enfocarse en otros proyectos en su vida laboral si bien es cierto que el técnico tampoco ha revelado cuál será su siguiente paso tras dejar a Paula Badosa.