Rick Macci, ex entrenador de Venus y Serena Williams, apoya la última decisión de Carlos Alcaraz: "La más inteligente de todas"

El mítico entrenados de las dos reinas del tenis femenino dejó un alegato claro sobre la decisión del tenista español sobre disputar partidos de exhibición. "Ademas del dinero, puede trabajar en su juego y mejorar", apuntó

Carlos Alcaraz cayó antes de lo esperado en el último Masters 1000 de Shanghái. El tenista español quedó eliminado en dieciseisavos de final y ya piensa en su próxima cita, el ATP 500 de Viena, donde buscará un nuevo título, el segundo desde que regresó de una larga lesión de muñeca. Carlos Alcaraz ya ganó antes de Shanghái, el torneo de Tokio.

Carlos Alcaraz siempre ha dejado claro que su idea es tener una carrera larga y buscando en cierta medida que esta idea se pueda cumplir, siempre se ha mostrado muy crítico por el cargado calendario de partidos de la ATP. El tenista murciano sin embargo prefiere disputar algunos torneos de exhibición, que en el momento en el que se encuentra, le permiten rebajar la tensión por ganar y le sirven para seguir acercándose a su mejor nivel. Sobre esta decisión ha opinado una voz sumamente autorizada dentro del tenis mundial como Rick Macci, ex entrenador de Venus y Serena Williams. Precisamente con Serena Williams formó Carlos Alcaraz un doble mixto en el US Open, el torneo que eligió el murciano para volver después de su lesión.

Rick Macci, ex entrenador de Serena Wiliams, opina sobre Carlos Alcaraz y su última decisión

En un mensaje publicado a través de su perfil personal de X (antes Twiter), Rick Macci ha expresado su opinión sobre la decisión de Carlos Alcaraz de disputar partidos de exhibición aunque también le ha invitado a disputar torneos reales: "Alcaraz necesita partidos reales y combates en vivo, así que jugar exhibiciones es la decisión más inteligente de todas".

El que fuese entrenador de las hermanas Williams también predijo que Alcaraz no tendrá problemas para integrarse en los torneos ATP pero las exhibiciones le servirán para disputar encuentros más rápidos y controlados: "Se integrará en los eventos ATP, pero las exhibiciones son más controladas y rápidas, y el elemento de gestión del tiempo para el mago simplemente tiene más sentido".

Las quejas de Carlos Alcaraz sobre el calendario de la ATP

Quiso también Rick Macci disparar una lanza a favor de las quejas de Carlos Alcaraz sobre el calendario y las separó de la disputa de partidos de exhibición: "Cuando Carlos se quejó del calendario regular, eso es una discusión diferente con muchísimas más variables y logística". Por último sentenció con las intenciones de Carlos Alcaraz en relación a su carrera: "Está jugando para que su carrera dure mucho tiempo".

RIck Macci junto a Jon Bernthal, el actor que lo interpretó en la película 'El método Williams'

Alcaraz se quejó en los siguientes términos en octubre del pasado año: "No tengo una cantidad exacta de partidos que deberíamos jugar, no puedo decir una cifra exacta, pero obviamente tienen que hacer algo con el calendario. La cantidad de torneos que tenemos que jugar es demasiado alta. No tenemos suficiente tiempo para entrenar y descansar. Incluso durante la temporada, creo que es semana tras semana y no tenemos la oportunidad de tener una semana para preparar bien los torneos o lo que nos espera en la temporada".