El Unicaja ficha al pívot Dejan Kravic

Tras la grave lesión de Michael Eric -rotura del ligamento cruzado anterior- y el fiasco de la incorporación de Devin Williams- no superó el reconocimiento médico-, el Unicaja ha reaccionado fichando al pívot internacional serbio Dejan Kravic, procedente del Hereda San Pablo Burgos. Eso siempre que los médicos no digan lo contrario y no se repitan los casos del citado Williams o del italiano Spissu.

Principio de acuerdo del Unicaja con Dejan Kravic (2.10 m. y 31 años) para que se incorpore al conjunto malagueño hasta final de temporada, a expensas de superar el reconocimiento médico hoy en Málaga.



De 2,10 metros de estatura y 31 años, Kravic creció y se crió en Canadá desde muy pequeño. Tiene formación universitaria, primero en la Universidad de York (Canadá) y después en Texas Tech University en EE.UU. Internacional con Serbia, tiene una dilatada trayectoria en el baloncesto europeo, habiendo jugado en Grecia, Holanda, Bélgica, Italia y tres años España.



Dejan Kravic se ha convertido en un clásico de la Liga Endesa en las últimas temporadas, siendo uno de los mejores pívots de la competición nacional desde su llegada en la temporada 2019-20 a las filas de Monbus Obradoiro. En el conjunto gallego sus números fueron 13.2 puntos, 6.4 rebotes y 15.9 de valoración. La pasada temporada continuó a gran nivel tras su fichaje por Hereda San Pablo Burgos. Con unas medias en competición nacional de 10.7 pts., 4.6 rbts. y 11.3 valoración fue muy importante en el buen papel del equipo burgalés en Liga Endesa.



Además, Kravic fue clave en la consecución de los 2 títulos de la Basketball Champions League por parte del Hereda San Pablo Burgos, las dos últimas temporadas. 9.9 puntos, 4.6 rebotes y 13 de valoración fueron los números con el equipo castellano hasta el inicio de esta temporada. Curiosamente, Kravic se ha alzado con los 3 últimos títulos de la Basketball Champions League, los dos últimos con Hereda San Pablo Burgos y en la temporada 2019 vistiendo la camiseta de la Virtus Segafredo Bolonia.



Esta temporada sus números en la Liga Endesa están siendo de 8.6 puntos y casi 6 rebotes para una media de 10.4 de valoración, mientras que en la Basketball Champions League sus medias han sido 7.4 puntos, 5.1 rebotes y 11.3 de valoración.



Tras su desvinculación de Hereda San Pablo Burgos, Dejan Kravic ha viajado hoy mismo a Málaga para realizarse el pertinente reconocimiento médico y, una vez superado, incorporarse de inmediato al entrenamiento de esta tarde con el Unicaja.



El jugador no podrá disputar el partido de este fin de semana, entre Unicaja y Surne Bilbao Basket, ya que pertenece a la jornada 15, en la que Kravic ya jugó con el Hereda San Pablo Burgos y la normativa acb no permite que un jugador dispute la misma jornada con dos equipos.