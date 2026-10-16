Lamine Yamal revela su desconocida gran pasión aparte del fútbol que ya ha empezado a estudiar

El delantero del FC Barcelona abre una nueva ventana de su vida más personal al explicar cómo se está formando en una nueva disciplina con ayuda de una profesional que acude a su domicilio por las noches

Inquieto como pocos futbolistas de su especie y élite, Lamine Yamal no solo quiere seguir creciendo como profesional del fútbol. El internacional español también ha encontrado una nueva afición a la que está dedicando mucho tiempo aparte de los terrenos de juego. A sus 19 años, el atacante del FC Barcelona ha comenzado a estudiar cocina e incluso está recibiendo clases particulares en su propia casa, donde una chef le ayuda a dar sus primeros pasos entre fogones.

El joven azulgrana ha compartido esta faceta hasta ahora desconocida en un documental centrado en su vida fuera del fútbol llamado 'Lamine Yamal: Revolución 304', una experiencia con la que pretende adquirir nuevas habilidades y que también le permite mantener vivo el vínculo con la gastronomía de sus raíces familiares.

Una chef acude a su casa por las noches para enseñarle a cocinar

El propio Lamine Yamal ha explicado cómo está afrontando este aprendizaje y la dinámica que sigue durante las sesiones. "Estoy estudiando cocina, la chef va a mi casa por la noche, me hace la comida y mientras voy mirando y aprendiendo, poco a poco", reconoce el delantero, que aprovecha estas clases para familiarizarse con las distintas elaboraciones.

El futbolista no esconde que todavía está en una fase inicial y que dominar los fogones requiere mucha paciencia y empeño. "Es difícil, pero voy aprendiendo", admite, consciente de que aún tiene mucho camino por recorrer antes de convertirse en un cocinero capaz de preparar por sí mismo sus recetas favoritas.

En este proceso también tienen un papel importante las enseñanzas recibidas en casa. Su madre le ha transmitido parte de sus conocimientos culinarios y ahora trata de complementarlos con la ayuda de una profesional. "Con lo que me enseñó mi madre y lo que estoy haciendo ahora, pues voy aprendiendo, pero poco a poco", explica.

Una afición ligada a sus raíces familiares

La gastronomía ocupa un lugar especial en la vida del extremo azulgrana por la influencia de sus padres. Su padre, Mounir, es de origen marroquí, mientras que su madre, Sheila, procede de Guinea Ecuatorial. Dos culturas que han marcado tanto su historia personal como los sabores con los que ha crecido.

El propio Lamine ya había hablado de la importancia de la cocina familiar y de la variedad de platos que ha disfrutado desde pequeño. "Mi madre y mi padre cocinan comida marroquí, de Guinea y española; mi casa es el mejor restaurante del mundo", afirmó en una entrevista con GQ España. Ahora, el futbolista quiere dar un paso más y aprender a elaborar por sí mismo algunas de esas recetas.

El 304 de Rocafonda, también presente en el documental

Estas declaraciones forman parte de una producción que profundiza en la vida personal del jugador y en algunas de las experiencias que han contribuido a forjar su identidad. Entre los asuntos que aborda figura también el significado del gesto del 304 que realiza en sus celebraciones, en referencia al código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció.

El documental, disponible en Movistar Plus+, aborda cuestiones como el racismo, la inmigración, la igualdad de oportunidades y el futuro de las nuevas generaciones. Un retrato de Lamine Yamal que muestra otras inquietudes del futbolista mientras continúa creciendo en el terreno de juego.

Las comidas favoritas de Lamine Yamal

Puesto que ya ha comenzado a aprender a manejarse como un profesional en la cocina, el internacional español tiene ahora dos grandes retos culinarios pendientes. Se trata de dos recetas muy vinculadas a sus orígenes y que ocupan un lugar especial entre sus preferencias gastronómicas. "Mi plato favorito de Marruecos es el cuscús, yo creo que es lo que mejor está, y de Guinea, el arroz con cacahuete. Por ahora, no sé elaborarlos", confiesa.

Este último plato tiene un significado especial para el delantero. Su madre solía prepararle arroz con pollo y salsa de cacahuete antes de los partidos para que tuviera fuerzas, un recuerdo de su infancia que todavía conserva.