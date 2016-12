Sin tiempo para 'fiestas'

Casi sin tiempo para digerir el importante triunfo ante el líder Real Madrid, el Real Betis encara esta tarde (20:00 horas, Movistar+ Multideporte 1 Dial 68; con el arbitraje de Peruga, Oyón y Sánchez Mohedas) el último arreón de 2016 en la pista del RETAbet Bilbao Basket, en el curso de la 15ª jornada de la Liga Endesa.

Culminar el año en positivo es el objetivo para un bloque ilusionado por ratificar las buenas sensaciones de los últimos encuentros. La llegada de Rasid Mahalbasic, quien cada partido confirma su calidad y rápida adaptación, y la disponibilidad de todos los jugadores han contribuido a que el cuadro verdiblanco proyecte una imagen bien distinta. Ahora se trata de aprovechar el impulso moral de la espectacular actuación del pasado martes para intentar asentarse en la zona media de una clasificación muy reñida en la Liga Endesa. No cabe sino desterrar cualquier tipo de euforia por la noche mágica vivida y mantener el paso adelante del bloque, sobre todo cuando el calendario reserva ahora consecutivamente tres rivales que han habitado durante la primera vuelta en puestos de ´play off´ y que precisamente se juegan antes del ecuador liguero su presencia en la Copa del Rey.

El Real Betis peleará por su tercera victoria como visitante en una pista donde los precedentes favorecen a los locales. En 12 encuentros disputados en la capital vizcaína, cuatro triunfos se vinieron para Sevilla, el último en la campaña 13/14 (79-82). Las dos visitas más recientes acabaron en derrota (101-82 la pasada campaña), aunque en las cinco últimas han sido tres los triunfos. Eliminado ya de la Eurocup, el RETAbet Bilbao Basket no está rayando al mismo nivel del principio de liga, cuando encadenó cuatro victorias seguidas, ya que ha cosechado seis derrotas en los nueve últimos encuentros. No obstante, el triunfo de este pasado miércoles en la pista del Río Natura Monbús Obradoiro (77-83) le ha permitido cortar una racha de tres derrotas y afrontar con más tranquilidad la carrera en pos de un puesto en la Copa del Rey. Con un balance general de 7-6, el conjunto adiestrado por Carles Durán arrastra hasta ahora un 4-2 en su feudo, donde ha caído ante Real Madrid (77-85) e Iberostar Tenerife (81-91). El partido será especial para Scott Bamforth, ex jugador del equipo sevillano en dos etapas y ahora defendiendo la camiseta vasca. La expedición del Betis viajó ayer a Bilbao con todos los efectivos disponibles.

A olvidar el ´azúcar´

"Claramente veo una mejora del equipo que está conectada con la llegada de Mahalbasic y con tener a todos los efectivos. Antes de tener problemas con las bajas competimos bien. Ahora estamos bien, y podemos y debemos intentar plantar cara a cualquier rival. Hay que cortar el ambiente festivo de la victoria ante el Real Madrid", apuntó el técnico Zan Tabak.