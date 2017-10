Wass: como anillo al dedo

Anda escudriñando la dirección deportiva sevillista el mercado, como bien viene poniendo de manifiesto ESTADIO Deportivo a lo largo de las últimas semanas, en las que ha reflejado el trabajo de los de Nervión con Sander Berge -en palabras del propio presidente José Castro durante su entrevista con este medio- y Arana -en boca de su representante-. Objetivos, entre otros, en los que también se encuentra el centrocampista danés Daniel Wass, cuya renovación con el Celta de Vigo está paralizada y que acaba contrato el próximo curso, lo que forzaría su adiós de Vigo. Un futbolista que le vendría como anillo al dedo al actual Sevilla, que, pese a contar con recursos varios para el centro del campo, parece no acabar de encontrar ese equilibrio que busca el 'Toto'. Un futbolista que le aportaría mayor entrega y carácter a la fría zona ancha sevillista, en la que Berizzo no consigue dar con la tecla y se echa en falta el músculo de tiempos pasados o el espíritu, ante las adversidades, de jugadores como Iborra. Quizá Wass, en sí, no es ninguno de ellos, pero sí una mezcla de todo. Ahora, en tiempo de dudas, le vendría como anillo al dedo.