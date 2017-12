Lolo, Leo y Enrique, la tripleta del gol del Tomares

Las defensas de Primera Andaluza tienen marcado en rojo los nombres del tridente atacante del Tomares: Lolo, que lleva ocho goles, Leo, que ha alojado el balón entre las redes en siete ocasiones, y Enrique, autor de tres tantos. Dicha tripleta es una de las más temidas del campeonato, puesto que entre los tres suman 18 tantos, uno menos que Ávalo (13), Rafa Moreno (4) y Aarón (2) en el Morón CF y los mismos que Peluki (8), Alvarito (6) y Miguelito (4) en Los Palacios.

Lolo, más referente, Leo, el más habilidoso y Enrique, más móvil, conforman el que, quizá, sea el ataque más completo de la categoría. Por cifras, han anotado 18 de los 29 goles del Tomares, por los perfiles y por disposición en el campo. Habitualmente, los tres forman un triángulo en el que Lolo y Enrique comparten delantera y Leo los escolta en la media punta. "En conjunto, somos una de las delanteras más completas", asegura el último. "Somos el tridente de la categoría", añade Lolo. El ariete, trotamundos del fútbol provincial que ha pasado por escuadras como el Castilleja, el Gerena o el San Juan y que siempre se ha caracterizado por su facilidad para perforar las metas rivales, y el mediapunta coincidieron en el Gerena. La buena relación forjada entre ambos fue clave para la llegada de Leo al Tomares: "Lolo me comentó la posibilidad de jugar aquí. Me conocía perfectamente y sabía lo que podía aportarle al equipo".

De los tres, Lolo es el más goleador. Sus cifras en anteriores equipos demuestran su idilio con el gol. "A Lolo lo pones delante de la portería y es muy raro que perdone. Yo fallo un poco más", afirma entre risas Enrique. "Lolo es oportunista, lo hace todo de primeras", agrega el que, tal vez, sea el más polivalente de los tres: "Siempre he jugado de mediapunta, extremo o ariete. Me gusta actuar de delantero", posición en la que ha anotado sus tres dianas. Lolo, habitual compañero de Enrique lo define como un ariete "peleón". Por su parte, Leo aporta la pausa, el último pase del ataque. "Jugar al lado de Leo es muy fácil, te la da al primer toque", enfatiza Lolo. Enrique no escatima en elogios hacia el ex del Lora: "Leo es el que lee el fútbol. A él es al que hay que darle la pelota. Además tiene gol". Con el paso del tiempo, dichas características atrasaron la posición de Leo, otrora máximo goleador del Gerena como delantero referente. "Es mi ventaja, de cara a gol siempre he tenido mucho acierto. Llego mucho menos a puerta, pero casi siempre soy capaz de anotar", dice el ahora mediapunta.



Grandes amigos

Las buenas prestaciones del tridente se explican en la magnífica relación que hay entre ellos tanto dentro como fuera del campo. "Somos tres muy buenos amigos. Además, jugar con futbolistas como ellos es muy fácil", relata Enrique. Lolo, el "padre del vestuario" a sus 36 años, destaca lo bien que se complementan en el césped: "Sé lo que tengo que hacer cuando ellos tienen el balón". Por su parte, Leo incide en la misma idea: "Sabemos lo que cada uno busca".

Lolo, Leo y Enrique han anotado el 62% de los goles del Tomares (18 de 29), un dato que, según relatan los protagonistas, es lógico. "¿Quién va a meter los goles? La gente de arriba", asegura el ariete. Enrique, que acumula nueve temporadas defendiendo la casaca aljarafeña, recuerda que "lo importante es ganar partidos", por lo que "no se obsesiona con gol". "No está de más echarse la responsabilidad de tener que anotar los goles. El que juegue ahí lo debe tener claro", argumenta Leo.

Lolo, Leo y Enrique, el triunvirato del gol del Tomares. La tripleta atacante por antonomasia de Primera Andaluza.