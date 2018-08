El Utrera mira de nuevo al mercado

El Utrera ha sufrido un nuevo revés en su planificación. Si hace varias semanas Jesús Mari tomó el camino de vuelta al Cabecense debido a problemas laborales, ahora es Brachi quien pone un final abrupto a su etapa en el Utrera. "Estoy muy agradecido al club, me han tratado bien desde el primer día", señaló el futbolista a través de los medios oficiales de la entidad del San Juan Bosco. Unos problemas en su tobillo que arrastra desde el mes de abril han obligado al futbolista a decir adiós a la temporada.

Brachi no tiene buenas sensaciones, no termina de recuperarse y ha comunicado al club que no puede continuar. "Desde el Club Deportivo Utrera agradecemos tu compromiso y sinceridad, mucha suerte Brachi", expresó la entidad del San Juan Bosco.

Ante esta baja, el Utrera se verá obligado a fichar a un nuevo lateral diestro. Hace varias semanas estuvo negociando con Sedeño, aunque el exsevillista acabó firmando por el Écija. Ahora, el club utrerano sopesa las opciones de un mercado estival que ya se encuentra muy avanzado. Por ello, está pendiente de los equipos filiales de Betis y Sevilla, con muchos jugadores a prueba en plena pretemporada, a la espera de ´cazar´ algo.