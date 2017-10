El RETAbet Bilbao busca recuperarse en un derbi frente al vecino Gipuzkoa

Bilbao, 28 oct (EFE).- El RETAbet Bilbao Basket espera recuperarse de las últimas derrotas, que le han metido en una dinámica negativa, ganando este domingo el derbi vasco frente al vecino Gipuzkoa Basket en el San Sebastián Arena 2016 (12:30 horas) de la capital donostiarra.

Después de competir a gran nivel frente al Real Madrid y una semana mágica con tres victorias en Sevilla, Lituania y ante el Zaragoza en Miribilla, el conjunto vizcaíno ha sufrido tres derrotas seguidas, una en la ACB en Tenerife y dos en casa en la Eurocopa frente al Limoges y el Partizan, que le han frenado en la Liga Endesa y cuestionan seriamente su futuro europeo.

El conjunto dirigido por Carles Durán no acaba de tener regularidad y se presenta en Illunbe necesitado de un triunfo para que no le aparezcan los nervios si en las próximas jornadas no es capaz de sacar adelante, como es previsible, las visitas a Miribilla del FC Barcelona y el campeón Valencia Basket.

Por tanto, los hombres de negro intentarán hacer valer su larga rotación de diez jugadores ante un rival más corto de efectivos y que depende fundamentalmente de Henk Norel -el gran protagonista del arranque de la competición, con un rendimiento extraordinario-, y el alero Jordan Swing, ambos al parecer algo tocados.

Apoyado en el pívot holandés, máximo anotador, reboteador y valorado en lo que va de Liga Endesa (19 puntos, 9,2 rebotes y 25 de valoración), el Gipuzkoa ha protagonizado un inesperado buen arranque de curso con dos victorias frente al Betis y el Estudiantes y un gran partido en Vitoria que el Baskonia acabó remontando.

No es mala salida la de San Sebastián para el Bilbao Basket, ya que la ha solventado con éxito en cuatro de las nueve veces que la ha llevado a cabo. Entre ellas la última, la de la temporada 2015-2016, en la que el conjunto donostiarra descendió a LEB Oro.

Fue un claro 63-75 con protagonismo del capitán Alex Mumbrú (20, 7 y 27) y el base Clevin Hannah (18 y 21) frente a un rival en el que el mejor fue el pívot David Doblas (14, 5 y 18).