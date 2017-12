Eriksson: "San Pablo será un rival duro pese a que solo tengan dos triunfos"

Las Palmas de Gran Canaria, 8 dic (EFE).- El alero internacional sueco del Herbalife Gran Canaria, Marcus Eriksson, indicó que el encuentro de 11ª jornada de la Liga Endesa que disputará su equipo este domingo ante San Pablo Burgos "será duro" aunque el rival solo haya conseguido dos triunfos en los diez encuentros anteriores.

"Es cierto que ellos solo tienen dos victorias, pero durante el último mes han estado jugando a un gran nivel y en la pasada jornada ganaron a Bilbao a domicilio, algo que siempre es muy difícil. Deberemos estar preparados como ya ocurrió en el encuentro de Eurocup ante Tofas Bursa", señaló en rueda de prensa.

Eriksson, que realizó una gran actuación ante el equipo turco y fue el máximo anotador del partido con 22 puntos, dijo igualmente que en el plano personal se está adaptando bien al Herbalife, aunque últimamente viene jugando con alguna molestia, de la que se está tratando con los fisioterapeutas de la entidad.

"A veces tengo buenos partidos y otras veces malos, pero siempre intento hacerlo lo mejor posible. Trabajo duro cada día y la gente del equipo me está ayudando mucho a adaptarme aquí. Me gusta mucho este conjunto, porque somos once jugadores y cada uno de nosotros tenemos capacidad para realizar un buen baloncesto", aseguró.

El alero internacional sueco también habló de su ex compañero Shaq McKissic, a quien se le rescindió el contrato esta misma semana tras criticar duramente a través de su cuenta de Twitter al entrenador Luis Casimiro.

"Me hace sentir mal que Shaq no quisiese estar aquí. Le deseo suerte para el futuro en su carrera, aunque nosotros como equipo debemos salir adelante", comentó.

De igual forma, el fino tirador escandinavo recordó que el Herbalife viene actuando en los últimos encuentros sin poder contar con los internacionales Xavi Rabaseda y Pablo Aguilar, en ambos casos por lesión.

"Esperamos que en el caso de Xavi pueda volver lo más pronto posible. También tenemos la posibilidad de jugar con dos bases en la cancha, y además hay jugadores suficientes en la plantilla para no estar tan cansados durante los partidos", reconoció.