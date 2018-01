Porfi Fisac cree que Obradoiro no ve reflejado su buen juego en victorias

San Sebastián, 11 ene (EFE).- El entrenador del Delteco Gipuzkoa Basket, Porfi Fisac, no se fía del mal momento de su próximo rival en la Liga Endesa, un Monbus Obradoiro que a su juicio no ve reflejado en victorias el juego que ha exhibido en las últimas jornadas.

"En los partidos anteriores ha realizado encuentros muy completos y las dificultades han venido por los resultados que no han sido buenos", ha recordado el preparador segoviano en declaraciones realizadas hoy en el pabellón San Sebastián Arena 2016.

Considera que ganar en Santiago de Compostela, lo que supondría el tercer triunfo en cuatro partidos, "permitiría ver el futuro de una forma diferente", antes de recibir al Real Madrid en el cierre de la primera vuelta en San Sebastián.

Fisac ha destacado a algunos miembros de la plantilla del conjunto gallego, entre ellos los pívots Spires y Pustovyi, aunque tiene plena confianza en un equipo, al que ve en una buena situación clasificatoria tras ganar a Iberostar Tenerife la pasada semana.

"No podemos pensar en jugar la Copa, no es algo que nos ronde en la cabeza. Por eso no tenemos que engañarnos y debemos de trabajar para tener un inicio de segunda vuelta tranquilo", ha declarado el preparador del conjunto donostiarra.

Se ha mostrado preocupado por los problemas físicos de su mejor jugador, Henk Norel, también el número uno de la competición en esta vuelta, y ha desvelado que esas limitaciones obligan a dosificarle y a que "juegue unos 20 minutos cuando por sus características tendría que estar en pista 30 minutos". "Es un jugador de futuro aunque tenga 30 años y hay que cuidarlo", ha concluido Fisac.