Buen papel de los sevillanos Kevin López y Casillas en el Nacional en pista cubierta

Óscar Husillos, atleta palentino de 23 años, se erigió en figura estelar de la segunda jornada de los nacionales en pista cubierta con una espectacular carrera que acabó en nuevo récord de España de 400: 45.92, que le sitúa segundo en la lista europea del año.

Ni siquiera el decimosexto título de Ruth Beitia, que igualaba, con 16, el récord de victorias de Manuel Martínez, restó brillo al récord de Husillos, que a primeros de marzo se estrenará en la selección española en una prueba individual.

Husillos mejoró en una centésima la plusmarca española anterior, en poder de David Canal desde el 20 de febrero del 2005 y conseguida en los Europeos de Madrid.

El canario Samuel García, segundo con 46.35, y el toledano Lucas Búa, tercero con 46.94, acompañarán a Husillos a los Europeos de Belgrado, a primeros de marzo.

Por una vez el atletismo español podía permitirse el lujo de aplicar a una prueba el drástico sistema de selección de las grandes potencias: los tres primeros se ganaban el puesto en el equipo para los Europeos de Belgrado.

Husillos salió muy rápido, tomó resueltamente la cuerda al entrar en calle libre y no aflojó hasta el final. Lucas Búa, que en series se había situado tercero en el ránking español de todos los tiempos con 46.23, salió muy atrás y sólo a duras penas pudo en la recta hacerse con la tercera plaza europea.

En la carrera femenina, la granadina Laura Bueno derrocó a la campeona, Aauri Bokesa. Tomó la cabeza al entrar en calle libre y no consintió que la defensora del título la adelantara. Venció con 53.38, mínima para los Europeos de Belgrado. Bokesa fue segunda (53.75).

Por segundo día las gradas del pabellón Carlos Gil de La Aldehuela lucieron repletas para ver en acción a la nueva ola del atletismo español dentro de una lista de una edad media de 24 años, lo que supone que más de la mitad no había nacido cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.

Ruth Beitia, campeona olímpica y europea de altura, igualó con su mejor salto del año (1,96), el récord de títulos nacionales en pista cubierta, hasta hoy en poder del lanzador de peso leonés Manuel Martínez con 16.

Por decisión de su entrenador, Ramón Torralbo, hoy volvió a saltar de lanzado, no de parada, porque no terminaba de ajustar la batida. Hizo su primer salto (1,82) cuando ya había transcurrido casi hora y media desde el comienzo de la final. Solo le quedaba la gallega Saleta Fernández como rival, pero su compañera de entrenamientos no pudo con los 1,85 y la cántabra se quedó sola. Atacó los 1,90 y luego 1,96, su mejor salto del año, que superó a la primera. Luego pidió 2 metros pero no pudo con ellos. Saleta terminó segunda con 1,82, y Cristina Ferrando tercera con 1,79.

El barcelonés Marc Alcalá se proclamó por vez primera campeón de 1.500 en pista cubierta con 3:52.38 al tiempo que impidió el doblete de Adel Mechaal, ganador del 3.000 el sábado, que soñaba con repetir su doble triunfo de hace dos años.

Alcalá tomó la cabeza del grupo a 800 del final e intentó sofocar a Mechaal, que pugnaba por adelantarlo a toda costa. A dos vueltas para la meta, éste lo consiguió, pero el atleta del Barcelona, a su vez, le pasó en el penúltimo giro, ya con carácter definitivo.

Mechaal no pudo repetir el histórico doblete de 2015 (1.500 y 3.000), pero se va de Salamanca con un oro en 3.000 y una plata en 1.500 con 3:52.81. Compite gracias a la cautelar que hace dos semanas el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso de sus tres controles fallidos.

Kevin López y Esther Guerrero defendieron con solvencia la jerarquía en el 800, aunque el sevillano, en cabeza desde el disparo, tuvo que apretar los dientes para no verse adelantado al final por el ídolo local, Álvaro de Arriba, que hubo de resignarse al segundo puesto. Venció Kevin con 1:49.23, 15 centésimas más veloz que el salmantino. Daniel Andújar fue tercero con 1:49.82.

El sevillano aseguró que "cada año van apretando más. Es bueno para el nivel del 800. Álvaro ha estado muy fuerte. Creo que llevamos un equipazo al Europeo".

Por su parte, la también sevillana María del Mar Casillas logró el bronce en el 800.

Pablo Torrijos, plusmarquista español de triple, obtuvo título y mínima europea con un salto de 16,70 y un margen de 40 centímetros sobre su compañero del Playas de Castellón José Emilio Bellido.

El veterano Ángel David Rodríguez, recuperó la corona de 60 lisos cinco años después y con 36 se apuntó el sexto título con 6.69, mínima europea. "Con lo fácil que me resultaba antes", dijo.

El madrileño Mario López, que el sábado tuvo que correr una repesca en solitario tras ser descalificado por salida falsa, llegó hoy segundo en la final de 60 con 6.72 y el salmantino David Alejando tercero con 6.78.

En una carrera con desenlace sangriento para Nuria Fernández, la abuela de los campeonatos con 40 años, Solange Pereira encadeno su tercer título de 1.500 con un ataque decisivo a 300 del final que le dio la victoria en 432.49.

Desde la salida había marcado el ritmo la júnior madrileña Lucía Rodríguez -al final tercera- pero la sentencia la dictó Pereira a 600 del final. Nuria y Marta Pérez salieron tras ella pero no redujeron la diferencia. En la última curva, Nuria, que intentaba adelantar a Marta, tropezó con ella y se fue al suelo. Abandonó la pista con el rostro ensangrentado y una herida en la ceja.

