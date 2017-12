Javier Fernández: ´Estamos trabajando al más alto nivel´

Madrid, 12 dic (EFE).- El patinador Javier Fernández, dos veces campeón del mundo, estuvo en el Museo de Cera de Madrid donde se presentó su estatua como homenaje a su trayectoria: "Han hecho un gran trabajo, al verlo ahora creo que es un plagio bastante bueno".

Con estas palabras el propio Javier Fernández se mostraba contento y orgulloso por lo que suponía tener una representación en el museo de cera, puesto que esto le permite aún mas llevar un deporte como el patinaje a ser mas conocido en el mundo.

Fernández, que el próximo 19 de febrero participará en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan en Pyeongchang, hacía balance de como esta siendo su preparación por conseguir el oro olímpico, asignatura pendiente: "He tenido altibajos esta temporada, ha habido cosas muy buenas y cosas no tan buenas que necesitamos trabajar".

"Estamos a principios de temporada", añadió, "y nos quedan las competiciones más importantes, estamos trabajando a un nivel de entrenamiento muy alto y estamos haciendo cosas que nunca hemos hechos en años anteriores. Creo que en este año es importante centrarse al mas alto nivel".

A pesar de que el propio Fernández no se olvida de los Juegos Olímpicos todavía tiene en mente que quedan por disputarse el campeonato europeo, cuya meta es "conseguir otro título", además del mundial, a partir del 19 marzo, "tres citas muy importantes", afirmó.

Fernández se encuentra en un momento en el que, a pesar que había señalado que después de los Juegos Olímpico podría retirarse, no está pensando en estos momentos en lo que pueda pasar después que se celebren.

"Llevo mucho tiempo en la alta competición y si no sigo yo, no lo voy a hacer por nadie, es una decisión que tengo que tomar después de esta temporada y tengo que ver la energías que me quedan. Me gustaría estar mucho mas tiempo durante otra etapa olímpica pero tenemos que ver exactamente lo que vamos a hacer", comentó.