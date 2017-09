El Eibar necesita reencontrarse ante el Leganés dolido

El Eibar buscará mañana reencontrarse consigo mismo tras la mala imagen dada en el Sánchez Pizjuán y lo hará ante el Leganés que ha arrancado la temporada mejor que los armeros, aunque llegará dolido por la derrota ante el Getafe hace una semana.

Los locales de José Luis Mendilibar tratarán de sumar su primer punto en Ipurua, después de haber caído en casa contra el Athletic y el 3-0 encajado en Sevilla. Son conscientes de que su feudo debe ser el fortín en el que buscar la permanencia.

La noticia en cuanto a las bajas la anunció hoy mismo el propio entrenador, al confirmar que Iván Ramis, titular indiscutible en la zaga, se perderá el choque por un problema en el gemelo. Tampoco estarán Pedro León, Fran Rico, Iván Alejo ni Yoel.

Los 19 jugadores disponibles fueron convocados por el técnico, que tendrá que hacer un descarte. Es posible que Gálvez ocupe el puesto de Ramis en la defensa y que Joan Jordán, que vuelve tras cumplir un partido de sanción, comparta la medular junto a Dani García.

La banda derecha del ataque parece lo más preocupante ya que los dos jugadores específicos para el puesto están lesionados. Lo más probable es que el entrenador vuelva a confiar en Rubén Peña para esa posición.

En el palco de Ipurúa está prevista la presencia del embajador de Japón en España para ver a Inui, en un partido convertido en un clásico de la categoría de plata durante la década de los noventa y que permitirá a Asier Garitano regresar a la que fue su casa como futbolista ahora como técnico del Leganés.

Garitano, que sonó como posible entrenador del Eibar, ha utilizado el mismo once en las tres primeras jornadas de Liga jugadas hasta la fecha, pero hay dudas sobre si lo mantendrá en Eigar.

Con los últimos fichajes ya a pleno rendimiento y el griego Siovas con más ritmo tras su lesión podría darse alguna modificación. Quien se perderá el partido será el lateral derecho Tito, ausente por lesión.

Los blanquiazules, que ya se impusieron al Espanyol en su primer partido a domicilio de la temporada y suman seis puntos que les sitúan quintos, necesitan además recuperar las buenas sensaciones, ya que el próximo miércoles espera un rival que puede ser directo por la permanencia como el Girona.

Los precedentes en Eibar hacen pensar que será un encuentro de máxima igualdad. Hasta la fecha son doce los jugados y en ellos se han marcado únicamente once goles. El empate a cero es el resultado más común, pues se ha repetido hasta en seis ocasiones. Solo el pasado curso (2-0) un equipo se impuso a otro por más de un tanto.

Alineaciones probables:

Eibar: Dmitrovic; Capa, Gálvez, Oliveira, José Ángel; Dani Garcia, Jordán; Rubén Peña, Enrich, Inui; y Kike García.

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Muñoz, Mantovani o Siovas, Diego Rico; Eraso, Rubén Pérez; Szymanowski, Omar, Gabriel; y Guerrero

Árbitro: Martínez Munuera (Colegio Valenciano)

Estadio: Ipurúa (21.00h)

-------------------------------------------------------------

Puestos: Eibar (16º, 3 puntos); Leganés (5º, 6 puntos)

El dato: El Eibar aún no sabe lo que es ganar en Ipurua esta temporada y seis de las doce veces que ha recibido al Leganés el partido acabó con empate a cero.

La clave: Quien domine el centro del campo tendrá mucho trabajo realizado, aunque la solidez defensiva del Leganés le permitió no encajar goles en las dos primeras jornadas.

La frase: Mendilibar "Por una mala tarde, no se puede cambiar todo". Garitano: "Soy de allí, jugué allí, soy accionista, me mandan lotería de Navidad; es diferente",

El entorno: Ipurua espera celebrar la primera victoria de la temporada y el Leganés viene de sufrir una dolorosa derrota en lo anímico tras caer ante el Getafe en el primer derbi de ambos en Primera.