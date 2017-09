El Leganés y el Girona quieren una victoria que les de confianza

Madrid/Girona, 19 sep (EFE).- El Leganés y el Girona cruzan por primera vez sus destinos en la máxima categoría del fútbol español con motivo de un duelo que podría ser importante a pesar de llegar en el tramo inicial del curso ya que, a priori, ambos se encuentran entre los candidatos a la permanencia.

En el caso de los blanquiazules, que encadenan dos derrotas seguidas, buscan reencontrarse con la victoria tras su gran comienzo de temporada mientras que los gerundenses tratarán de conseguir su primer triunfo a domicilio para acompañar con puntos la buena imagen que han dado hasta ahora en todos sus encuentros.

Los precedentes, desde luego, les favorecen. Un total de cuatro ocasiones se han visto las caras los dos equipos y en ninguna salió victorioso el Leganés ya que se saldaron con dos empates y dos choques perdidos para ellos. En todos se sentaron en el banquillo Garitano y Machín.

De cara a esta cita el anfitrión contará con una baja relevante, el defensa central Ezequiel Muñoz que sufrió una contusión en una cadera como consecuencia de un duro golpe en la visita a Eibar la pasada jornada. Además tampoco estará disponible por molestias físicas Nabil El Zhar.

En cuanto al once, queda por saber si retornarán al mismo jugadores que habían sido habituales en el arranque del curso pero que no tuvieron oportunidades ante el Eibar como son los casos de Rubén Pérez y Alexander Szymanowski.

Los rojiblancos, que nunca han perdido contra el Leganés, ya estuvieron cerca de ganar en el primer desplazamiento del equipo, pero la falta de contundencia y de eficacia ante la portería rival los condenó a la derrota ante el Athletic Club.

Precisamente, la falta de gol es uno de los aspectos que más le preocupan al técnico del conjunto gerundense, Pablo Machín, en este inicio de temporada.

Y es que, hasta el momento, Christian Stuani, la principal referencia del ataque del Girona, tan solo ha marcado dos goles en los 328 minutos de liga que ha estado sobre el terreno de juego.

Tampoco han estado acertados los acompañantes de Stuani en la parcela atacante -Borja García y Portu, autores de 7 y 8 tantos el curso pasado, aún no se han estrenado como goleadores-, ni sus competidores por el puesto: Marlos Moreno, que aún no ha debutado en competición oficial, Michael Olunga y Larry Kayode.

Precisamente, en Butarque, uno de estos dos últimos podría jugar su primer partido oficial como titulares con el equipo de Montilivi si Pablo Machín decide dar descanso a Stuani.

Además, teniendo en cuenta que el equipo, poco acostumbrado a jugar tres partidos en siete días, viene de perder dos partidos consecutivos y que el sábado recibe la visita del FC Barcelona, también podrían rotar seis jugadores que han salido de titulares en los cuatro partidos de liga disputados hasta ahora: Marc Muniesa, Aday Benítez, Pere Pons, Àlex Granell, Borja y Portu.

Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Mantovani, Diego Rico; Eraso, Rubén Pérez; Szymanowski, Omar, Gabriel; y Guerrero.

Girona: Gorka Iraizoz, Pablo Maffeo, Pedro Alcalá, Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Johan Andrés Mojica, Pere Pons, Àlex Granell o Aleix García, Borja García o Douglas Luiz, Portu, Christian Stuani.

Árbitro: Melero López (Comité andaluz)

Estadio: Butarque

Hora: 20.00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Leganés (10º, 6 puntos); Girona (15º, 4 puntos).

La clave: Cómo pueda afectar el cansancio a dos equipos que habitualmente no están acostumbrados a jugar partidos entre semana.

El dato: En los cuatro enfrentamientos oficiales anteriores el Leganés nunca se impuso al Girona. El Girona nunca ha perdido contra el Leganés. Los dos equipos se han enfrentado cuatro veces en Segunda división con el siguiente balance: dos victorias catalanas y dos empates.

La frase: Garitano : "Los análisis no los hago con el resultado sino de otra forma".

Pablo Machín: "Necesitamos mejorar en efectividad, porque si no hacemos goles es imposible ganar"

El entorno: El Leganés vuelve a reencontrarse con su afición tras perder su último partido en casa ante el Getafe, un duelo de gran rivalidad y que generó mucha expectación. El Girona intentará conseguir su primera victoria como visitante en Primera división.