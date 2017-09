Garitano: "En la plantilla no hay ningún nerviosismo"

Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró antes del enfrentamiento contra Las Palmas que en su plantilla no existe nerviosismo alguno, después de que el equipo no haya conseguido la victoria en los últimos tres encuentros disputados.

"En la plantilla no hay ningún nerviosismo, ni lo habrá perdamos uno, dos, cuatro, cinco u ocho seguidos. Sabemos de la dificultad, mantendremos el equilibrio cuando perdamos sobre todo y cuando ganemos tampoco nos vamos a venir muy arriba. Ahí está la diferencia respecto a otros equipos. Lo tenemos que controlar para poder competir en Primera. Hasta la fecha estamos contentos, bien, metidos en los partidos. La idea es esa", declaró en rueda de prensa.

Asimismo, afirmó que no le inquieta la falta de gol: "No me preocupa nada. El equipo en cada uno de los partidos ha generado casi las mismas ocasiones. Dependerá del acierto, del día que podamos tener. Estoy contento con lo que generamos".

"A todo el mundo le cuesta el acierto, es lo más difícil y nosotros no vamos a ser menos. Pero tenemos buenos jugadores para poder hacer gol. No solo la gente de arriba sino todo el mundo. Hasta la fecha nos ha dado para competir todos los partidos, tener siete puntos, la posibilidad de sacar alguno más. Vamos a mantener esa línea, estoy contento", completó.

Garitano no cree que el equipo vaya acusar el cansancio en una semana con tres choques: "Pensamos que podemos llegar en las mejores condiciones para este partido. Creo que el equipo físicamente va a estar bien. Hemos recuperado el jueves, el viernes. Creo que vamos a llegar en buenas condiciones para poder competir ese partido. No tengo quejas de que pueda llegar alguno cansado".

Sobre su próximo rival indicó: "Tiene muchos jugadores del año pasado, la misma idea de juego, de defender y atacar con balón, un juego combinativo. Han cambiado algo el dibujo. La idea es muy parecida pero han cambiado algún jugador que les da velocidad y profundidad".

"Es difícil. Están jugando y compitiendo francamente bien. Te obligan a un esfuerzo muy grande. Es el tercer partido de la semana. Vamos a ver si somos capaces de mantener un ritmo alto que nos pueda interesar para poder tener alguna opción", agregó.

Además no ve semejanzas con la anterior cita frente al Girona: "Que el partido es diferente seguro. Jugamos fuera de casa contra un equipo que juega con otro dibujo. Con otra idea. No tiene nada que ver. Decidiremos la mejor forma de jugar. A partir de ahí iremos convencidos para poder jugar los noventa minutos sin ninguna duda y poder tener opciones de estar más cerca de ganar los partidos. Hasta la fecha hemos estado bien".

En dicho encuentro lograron un empate y rompieron la racha de dos derrotas seguidas: "Si puntúas estás un poco más contento pero no nos va a cambiar. Es importante sumar, cortar la racha después de dos derrotas. Pero no miramos eso, pensamos en el siguiente partido y vamos a ir con todo para intentar sacar el partido adelante. Hasta que no pase la primera vuelta y juguemos todos con todos no haremos valoración general. Hasta ahora las sensaciones han sido buenas".