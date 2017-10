El Zhar: "No vamos a relajarnos, ni mucho menos"

Madrid, 16 oct (EFE).- Nabil El Zhar, futbolista marroquí del Leganés, aseguró que su equipo no se va a relajar pese al gran momento de forma que atraviesa tras arrancar la temporada sumando catorce puntos en las ocho primeras jornadas ligueras.

"De momento el Leganés es el equipo sorpresa pero queda mucha liga. Tenemos que seguir trabajando duro. Lo hemos pasado difícil la temporada pasada y no vamos a relajarnos, ni mucho menos. Contentos por lo que estamos haciendo, pero la temporada es muy larga", declaró.

El Zhar acudió junto a Raúl García y la presidenta Victoria Pavón a la presentación del acuerdo de adhesión de la entidad a la campaña 'La localidad solidaria' impulsada por ASION (Asociación Infantil Oncológica de Madrid).

Allí, la mandataria blanquiazul también repasó la actualidad del equipo: "No nos podemos sentir más felices. Catorce puntos, la imagen que está dando el equipo, como estamos compitiendo? la verdad es que estamos contentos pero sabemos de la dificultad y tenemos los pies en la tierra".