Un competitivo Leganés pone a prueba el buen momento del Valencia

València/Leganés, 3 nov (EFE).- Valencia y Leganés, dos equipos al alza en el tramo inicial del campeonato, miden sus fuerzas en Mestalla en un duelo que enfrentará al segundo máximo goleador del campeonato con el segundo que menos tantos ha recibido.

Al Barcelona como equipo con mejor ataque y defensa, le sigue el Valencia en el capítulo de goles a favor (veintisiete) y el Leganés en el de menos goles recibidos con cinco.

Al margen de este dato, destaca la buena clasificación de ambos conjuntos con el Valencia como segundo y el Leganés como séptimo tras un buen arranque compartido en la actual temporada.

El equipo valenciano tratará de ratificar su favorable inicio de Liga, en el que todavía no conoce la derrota y en el que ha ofrecido una buena imagen y mucha efectividad.

El técnico local, Marcelino García Toral, recupera al capitán Dani Parejo que no jugó en Vitoria ante el Alavés por sanción y que volverá a liderar el centro del campo, por lo que es muy probable que Carlos Soler vuelva a la banda y que Andreas Pereira espere en el banquillo.

La otra demarcación en la que pueden registrarse cambios es la del centro de la defensa, donde Marcelino hasta el momento ha rotado con Garay, Paulista y Murillo, quien se ha quedado fuera en los últimos encuentros y tendría la oportunidad de ser ahora titular probablemente junto a Garay.

En las restantes posiciones no deben producirse sorpresas, ya que Neto estará en la portería, Montoya y Gayà en los laterales y en la medular junto a Soler y Parejo jugarán Kondogbia, recuperado de sus pequeñas molestias, y Guedes, con Zaza y Rodrigo, que acumulan catorce goles entre los dos, como delanteros.

Esta cifra de tantos a favor por cuenta de tan solo dos futbolistas del Valencia supera ampliamente la del Leganés, que ha marcado nueve, aunque su retaguardia es más efectiva que la valencianista.

Por su parte, el Leganés viaja a Valencia con la intención de sorprender al anfitrión y retomar una buena racha de resultados que se rompió el pasado fin de semana en la visita al Ramón Sánchez Pizjuán.

Los blanquiazules cayeron allí ante el Sevilla por 2-1 y pusieron fin a una serie de cinco encuentros ligueros sin perder, dos de ellos como visitantes, en los que además no recibieron ni un solo tanto.

Recuperar esa solidez defensiva será una de las claves para el equipo, quien viaja sin complejos y tratará de sumar puntos antes de que llegue el parón por selecciones. Después del mismo aguardará el Barcelona en Butarque.

La victoria, además, le permitiría lograr el mejor comienzo fuera de casa en Primera y romper el 'maleficio' que tiene con su rival. Cuatro veces se han enfrentado a él, todas el pasado curso entre Liga y Copa del Rey, y siempre se marcharon derrotados.

De cara a esta cita Asier Garitano contará con una baja muy importante por acumulación de amonestaciones como es la del centrocampista Rubén Pérez. Además los problemas físicos impedirán que estén también disponibles Nordin Amrabat y Omar Ramos.

- Alineaciones probables

Valencia: Neto; Montoya, Garay, Murillo, Gayá, Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Rodrigo, Zaza.

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Muñoz, Diego Rico; Gabriel, Morán; Szymanowski, Brasanac, Eraso; Beauvue.

Árbitro: De Burgos Bengoechea (colegio vasco)

Estadio: Mestalla

Horario: 13.00 hora local (12.00 gmt)

--------------------------------------------------------------

Puestos: Valencia (2º, 24 puntos); Leganés (7º, 17)

La clave: La capacidad defensiva del Leganés ante la dupla Rodrigo-Zaza.

Los datos: El Valencia, segundo máximo goleador del campeonato, se enfrenta al Leganés, segundo equipo con menos tantos en contra.

La frase: "Será un partido para sacar conclusiones de lo que somos capaces de dar. Iremos a por ello, sin ningún miedo", dijo Asier Garitano en rueda de prensa.

El entorno: La afición del Valencia vive momentos de euforia, pero es consciente de enfrente tendrá al equipo revelación de la temporada.