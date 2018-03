Garitano: "Jugando contra el Athletic en San Mamés no somos favoritos"

Asier Garitano, técnico del Leganés, consideró que su equipo no es favorito en el encuentro que deberán jugar ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, pese a haberles ganado en el choque de la primera vuelta.

"No somos favoritos con nadie en Primera y fuera de casa, menos. Y jugando contra el Athletic en San Mamés no somos favoritos. Que vamos a pelearlo y a querer jugar un gran partido para poder sacarlo, eso seguro. Contra el Athletic y contra cualquiera. Pero favorito el Leganés no va a ser nunca", declaró.

"No es mala situación para el Athletic empezar el año jugando tres competiciones. Estar en Europa es francamente bueno. Pero el año no era sencillo, todo el mundo tenía que ser consciente. No les veo mal", indicó también.

Garitano profundizó en el rival: "Es un equipo fuerte en su casa, que está haciendo muchos esfuerzos este año. Tres competiciones no es sencillo. En Copa tuvieron el varapalo contra el Formentera pero está compitiendo en Liga, sacando chavales del filial. Está jugando una eliminatoria de Europa League".

"Eso es bueno para el Athetic pero son muchos esfuerzos durante muchos meses y los altibajos que pueda tener son normales. Espero el Athletic que jugó el último partido en casa contra el Valencia", agregó.

En la misma línea, manifestó: "Es el Athletic, es San Mamés. Van a apretar y a jugar un gran partido, parecido a lo que hicieron contra el Valencia hace siete días. Es un escenario chulo, bonito pero complicado. El Athletic es el bloque, el grupo, el ambiente. Habrá que estar preparados porque a nosotros nos hace falta poder sumar fuera y el escenario no es nada sencillo".

El entrenador no podrá sentarse en el banquillo por sanción: "Las cosas ya las hemos trabajado durante toda la semana, qué vamos a querer hacer. Luego es intentar no molestar a los que están dentro del campo. Se acabará mañana de preparar algunas situaciones de partido. Lo demás es ir allí, hacer lo trabajado e intentar tener un gran día. Nos hará falta".

Por lo que respecta a las bajas, confirmó las de Szymanowski, Guerrero y Gabriel. De este último dijo: "Lleva algunas semanas con un problema en la rodilla. Esta le ha costado más. Tiene alguna pequeña molestia. No parece muy grave pero le va a impedir poder estar en San Mamés. Vamos a ver si la siguiente semana lo recuperamos para el partido ante el Sevilla".

Asimismo hizo balance de los tres encuentros disputados la semana anterior: "Fue muy buena. Sumar los dos de casa y sacar cuatro puntos con rivales de debajo de nosotros fue muy bueno. Treinta y cuatro puntos, faltando once jornadas, es increíblemente bueno para nosotros".

"Lo vemos todo más cerca pero nos va a hacer falta sacar algunos partidos adelante para mantener la categoría. Hay que centrarse en el siguiente. Cada partido nos da esa situación de poder sumar. Vamos a ver si vamos a San Mamés y podemos sacar algo, sería fundamental e importantísimo", completó.

Preguntado por la falta de gol a domicilio, respondió: "Nosotros vamos en otra línea en la que necesitamos mejorar mucho sin balón, ser más intensos. Pedimos mucha intensidad a la gente de arriba porque si no, no tendríamos cabida en esta categoría. Cuando tu idea es esa lo normal es que la gente de arriba sufra para poder finalizar, para poder tener más ocasiones".

"Pero es lo que tenemos que hacer, creo yo, para que el Leganés pueda estar en Primera. Cuanto mejor defendemos más ocasiones tenemos y más cerca estamos de ganar. Si la gente de arriba trabaja menos ni ellos van a hacer más goles ni vamos a generar más y seguramente los partidos caerán del lado del rival. Esa es la idea, siempre ha sido así. Nos ha ido bien", declaró.

Además se le cuestionó sobre si le preocupa que en caso de lograr la salvación el equipo se relaje ante la falta de otros objetivos: "Cuando lleguemos veremos en qué momento estamos, cuándo hemos llegado y qué opciones hay. A día de hoy la realidad es que tenemos treinta y tres y vamos a intentar seguir sumando para conseguir el objetivo".

"Cuando lo veamos más claro iremos buscando alguna otra historia. Pero a día de hoy, nos centramos en intentar jugar un poco mejor para que nos dé opciones de sumar y ver si conseguimos el objetivo de salvarnos", explicó.

Por otro lado se refirió a la situación de la mujer en el fútbol tras la repercusión que tuvieron los actos del 'Día Internacional de la Mujer': "Esto está cambiando de hace años ahora. Igual si me preguntas eso hace diez años hubiera sido impensable que hubiera al menos dos presidentas, que hubiera tantas mujeres trabajando en el fútbol. Va evolucionando todo y me imagino que seguirá así".