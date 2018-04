Raúl García: ´No estamos al nivel y por eso estamos en esta situación´

Raúl García asume que el Athletic Club no está "al nivel" que debe y por eso se ve "en esta situación", la de verse en la parte baja de la tabla sin opciones europeas y con el descenso aún a falta de confirmar matemáticamente a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato liguero tras caer este lunes en San Mamés ante el Levante por 1-3.

"Hay que ser realistas. No estamos al nivel, no estamos jugando como debemos y por eso estamos en esta situación", dijo el jugador navarro nada más terminar el partido en declaraciones a 'Gol TV', en las que también lamentó que el golazo con el que abrió el marcador no sirviese "de nada".

"No sirve de nada. Al final es otro partido que no hemos sacado adelante y ese gol no vale de nada", reconoció.

Raúl también lanzó alguna crítica velada a "ciertas personas que siempre quieren ser protagonistas y no nos dejan". "Cuando juegas un partido y te están amenazando a uno y a otro compañero de que te vas a perder el siguiente, al final tienes que tragar, tienes que comer, y salir en prensa diciendo que no pasa nada", añadió.

No obstante, no quiso poner ningún pero a la victoria granota. "No hay excusas. Hemos perdido porque el Levante ha sido mejor y ya está", zanjó, resumiendo el encuentro.