Iborra: "Hubo falta previa en el 2-0"

"Intentamos jugar, pero no estuvimos muy precisos y ellos se aprovecharon de nuestros errores, como en el primer gol", destacó tras el partido Vicente Iborra, quien se lamentó de una falta no pitada antes del 2-0: "Nos hicieron falta previa en el gol a balón parado, tuvimos el 2-1 pero no lo aprovechamos. Tenemos que aparcar este partido, lo bueno que nos da el fútbol es que dentro de tres días tenemos la oportunidad de intentar ganar y revertir la situación del partido de hoy", comentó el valenciano, quien, pese a su enfado, tampoco quiso rajar contra el colegiado Mateu Lahoz.

Sobre el colegiado, dijo: "Creo que cuando me saca la tarjeta me agarra el brazo. Si no lo ve, que no lo pite, pero que no saque tarjeta. El penalti me dicen que no es. Son decisiones, no hay que entrar a valorar eso; son decisiones y a seguir".