Montoya: "Estoy convencido de que tomé la decisión correcta"

ha presentado hoy asu último fichaje del pasado mercado invernal, en una rueda de prensa donde también han estado el presidentey el director general deportivo 'se ha mostrado muy feliz de poder disfrutar de estar oportunidad para su carrera y ha agradecido al Sevilla y a Rosario Central como han llevado las negociaciones, las cuales sucedieron de un día para otro. "Estoy muy contento y agradecido a la institución por haberse fijado en mí y darme esta posibilidad. Lo poco que estuve aquí la ciudad me gustó mucho. Es un gran paso en mi carrera. Yo siempre sé lo que quiero. Lo tengo claro. Siempre me mantengo firme y con confianza para tomar esta decisión. De la noche a la mañana tuve que tomar una decisión y estoy convencido de que tomé la elección correcta", explicó.Montoya también comentó cuales son sus objetivos y se describió como futbolista. "Juego de volante por la derecha, por ahí puedo jugar más por el medio que por la derecha, pero me siento cómodo igual. Me gusta ir siempre para adelante y rápido. Me quiero integrar rápido al plantel. Trabajaré desde el comienzo para poder ganar un lugar dentro del equipo. Yo siempre me pongo objetivos cortos. El primero es integrarme y conocer a los compañeros. Por lo que tengo entendido son un grupo bueno".

Saludos de Walter Montoya a toda la afición sevillista ?? pic.twitter.com/bfg4ZREuLz „ Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 de febrero de 2017

El argentino admitió que es una ventaja que el entrenador sea compatriota y aseguró que tampoco hay tanta diferencia entre el fútbol español y el de su país. "Creo que el fútbol argentino se juega mucho en lo físico, puede ser que con pelota me pueda costar un poco, pero en lo físico no creo. El fútbol argentino es muy dinámico, en eso voy a estar muy bien. Con pelo si puede ser el fútbol más distinto, también tengo que ver que quiere el técnico. En Argentina se pega bastante, es dinámico. Creo queque es de Argentina, me va ayudar un poco, porque habla castellano igual que yo. Eso no quiere decir que yo ya tenga un puesto. Hoy a la tarde me pondré a trabajar. Con trabajo y sacrificio uno tiene más posibilidades de ser titular. Trabajaré con objetivos cortos para poder ganarme un lugar".Sobre el sistema y estilo deaseguró que ya en Rosario practicó un juego muy vistoso. "Con el técnico que tuve ennos gustaba jugar mucho con la pelota y no correr y correr y la verdad que se nos dio bien. Está visto lo que es ely lo que está demostrando. Son un gran equipo con un plantel con grandes jugadores. Me encuentro con grandes jugadores y eso a mí me va ayudar mucho para aprender y potenciarme en lo que me falta, porque solo tengo 23 años. Es importante para mí tener jugadores con experiencia".también explicó que recibió muy buenas palabras del Sevilla por parte de Marco Ruben, ex futbolista del Villarreal y Recre que fue compañero suyo en Rosario Central. "Mis compañeros que tenía allá vieron bastante al Sevilla, es un grande Europa. Está jugando en una gran liga y en la Champions. Seguramente el equipo siga demostrando que es un grande. Está en un gran nivel. Tuve un compañero allí, Marco Ruben, que me habló muy bien del, que me dijo que no dejara pasar esta oportunidad tan grande. Es un amigo Ruben, me dio su visto bueno".Por último, el jugador argentino habló sobre la Selección argentina, un deseo que le pilla muy lejos. "Esto es un gran paso y va a potenciar mi carrera. La selección se ve con el trabajo de día a día. Primero tengo que integrarme aquí e intentar hacerme un hueco. Tengo que pensar en el acá y entrenar al máximo, como siempre lo hice".también comentó los entresijos del fichaje, el cual fue complicado. "Estábamos buscando un jugador de su perfil, era una de las fisuras de la plantilla, no teníamos un jugador de ida y vuelta. Decidimos que fuera él, evidentemente para Jorge era más fácil conocerlo porque conoce la liga argentina. Ha sido complicado. La voluntad que vimos en el jugador nos motivó". El isleño también admitió que Montoya no será inscrito en la Liga de Campeones y que fue él quien se lo comunicó. "Walter sabe que no estará en Champions, se lo dije yo personalmente, pero ojalá tenga la oportunidad de jugar muchas Champions en elLa normativa no te deja hacer más de tres cambios", dijo.