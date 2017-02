Sampa-Barça, el río suena con causa

Dicen que cuando el río suena, agua lleva y el de una posible salida de Jorge Sampaoli en verano con destino Barcelona cada vez es más ruidoso. La debacle del conjunto culé en Champions en el Parque de los Príncipes de París no ha hecho sino incrementar las posibilidades de un fin de ciclo de Luis Enrique en Can Barça y entre sus posibles sustitutos aparece el nombre del entrenador de Casilda entre los mejor colocados.

El trabajo de Sampaoli al frente del Sevilla. La temporada de los nervionenses es espectacular en los números y en las sensaciones y el estilo que pregona el técnico argentino entronca con las raíces de la filosofía que hace treinta años llevó Cruyff al Camp Nou. Y existen más nexos no menos importantes que podrían acabar con el casildense en el banquillo culé. Sin lugar a dudas, el futuro dees uno de ellos. En su edición de este mes, casi a modo de premonición, la revista El Gráfico de Argentina analiza el cruce de caminos que puede llevar a Sampaoli al Barcelona y habla de. Nacieron a 52 kilómetros de distancia y Newell´s es factor común entre ambos. Aunque el técnico fue el causante de una de las mayores decepciones de la carrera de Messi, la primera final de la Copa América que Chile ganó a Argentina, mantienen una admiración mutua. "Te felicito por el premio, me siento orgulloso de vos como argentino, te felicito por tu humildad, seguís siendo el chico de Rosario", le dijo Sampaoli a Messi en la gala del Balón de Oro en la que el ´crack´ culé logró su quinto entorchado. De hecho, fue Messi, a través de su padre, quien más insistió a la AFA para que contratara a Sampaoli en sustitución del ´Tata´ Martino, pero finalmente su recién firmado contrato con el Sevilla impidió que el 'Zurdo' dirigiera a la Albiceleste. La Federación argentina no se planteó pagar losque figuran en el contrato de Sampaoli como cláusula liberatoria, pero el Barça sí que lo haría en caso de tomar la decisión definitiva., según El Confidencial, de nuevopara que el Barcelona se decante por él, hasta el punto de que el fichaje de Sampaolidel astro suramericano por el Barcelona. Valverde, Pochettino o Pellegrino son otras de las opciones que ya maneja la directiva azulgrana.

En el Sevilla se centran en el presente mientras planifican un futuro con Sampaoli, conscientes de que esta vez será el deseo del entrenador y no su contrato, la clave de la decisión final.

Neymar o Lillo, otros nexos