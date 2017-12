Montella quiere contar con Nzonzi

Al no tratarse de un proyecto desde cero, Vincenzo Montella heredará los problemas que había en el vestuario con Berizzo, entre los que, obviamente, destaca la delicada situación de Steven Nzonzi, apartado deportivamente con el 'Toto' desde que se marchó en el descanso del choque contra el Liverpool al ser cambiado por el de Cruz Alta.

A partir de ese momento, el galo no entró en más convocatorias y, con la vuelta del argentino tras su operación, ni siquiera se ejercitaba con el resto. La crispación se disparó con las declaraciones explosivas en Francia del mediocentro, salpicando no sólo al técnico sino también a la directiva blanquirroja, a la que acusó de no arroparle, señalando que con Monchi el asunto se habría solucionado.

Estas palabras no gustaron nada en la planta noble, que, desde ese momento, le abrieron la puerta de salida en el mercado invernal. Ahora, se presenta un nuevo escenario con la llegada de Montella, ya que el de Pomigliano D´Arco desea contar con los servicios del francés, consciente de que es uno de los mejores jugadores de la plantilla. De hecho, uno de sus primeros objetivos como técnico sevillista es convencer a Nzonzi para que permanezca en Nervión, a lo que no estaría cerrado el jugador una vez que ya no está Berizzo. Sin embargo, el preparador podría chocar en este sentido con el propio club, al que no le haría gracia su continuidad tras el desplante y sus declaraciones, prefiriendo hacer caja con su traspaso y traer a un refuerzo.

Y es ahí donde aparece la figura del Everton, dispuesto a aprovechar la coyuntura para llevarse a Nzonzi por debajo de su cláusula. Así, según asegura 'Daily Mail', los 'toffees' ofrecerían 25 millones de libras (28 millones de euros) por los servicios del galo, una cantidad que podría ser suficiente para llevárselo. Cabe recordar que el técnico, Sam Allardyce, ya lo tuvo en el Blackburn Rovers.