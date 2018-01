Peligro: posible 'trueque' Batshuayi-Carroll

El Sevilla quiere -otra vez- a Michy Batshuayi para su delantera y, aun teniendo ya un acuerdo con el jugador, está encontrando muchos problemas para terminar de rematar su cesión sin opción de compra, ya que existe un conflicto de intereses entre distintas partes.

El Chelsea no quiere dejar salir al belga hasta que no tenga un sustituto, siendo el favorito de Antonio Conte un Andy Carroll cuyo nombre, curiosamente, también está sobre la mesa del Sevilla. Lo ideal sería que el inglés se fuese al Chelsea y Batshuayi, al Sevilla, pero los medios ingleses aseguran este martes que el West Ham ha propuesto una especie de 'trueque' a los 'Blues'. Es decir, que intercambiarían a los jugadores -los 'Hammers' lo acogerían cedido, para cubrir la baja- y Arias se quedaría compuesto y sin novia.

Pese a ello, y a que el director deportivo del Sevilla meneja alternativas, como la de un Daniel Sturridge que ya no encajaría tanto en lo que pide Montella (un punta para jugarle directo y con centros laterales), aún no debe darse nada por perdido, pues el mercado de enero es muy particular, siendo factible en las últimas horas lo que era imposible en las semanas anteriores.

Conte y Moyes, duros

Aquí cada uno mira por lo suyo, como es evidente, y, pese a que tanto Conte como Moyes saben que Batshuayi y Carroll desean cambiar de aires para tener más minutos (hay Mundial, además), ambos se muestran contrarios a cualquier movimiento. Al menos, sin que salgan ganando. "No quiero que se vaya", ha dicho el expreparador de la Real cuando se le ha preguntado por el ariete inglés. "Es jugador del Chelsea y mañana tiene que jugar. Es la verdad hasta ahora. Él tiene la posibilidad de demostrar que merece jugar en el Chelsea", ha esgrimido, por su parte, un Conte que deberá enfrentarse este miércoles al Norwich City en la FA Cup con la intención de reservar a su otro delantero, Álvaro Morata.

Así las cosas, el asunto del delantero se sigue enquistado, algo que ya le ocurrió la pasada temporada a un Monchi que, tras tantear a distintos atacantes, acabó haciéndose con Jovetic. De momento, Chelsea y West Ham pueden dejar a Arias sin Batshuayi ni Carroll.