Round 2 de Castro vs Torres: ahora, por Ángel

Se avecina un nuevo ´round´ entre José Castro, presidente del Sevilla, y su homólogo del Getafe, Ángel Torres, esta vez por el delantero azulón Ángel Rodríguez, quien estaría muy cerca de abandonar el club madrileño y que contaría con ofertas del Sevilla, el Valencia y la Real Sociedad.

Según adelantaba ayer el periodista Chema del Olmo (Onda Cero Madrid), el Getafe da por perdido al delantero canario, que en esta pasada 17/18 ha sido su máximo goleador, con 13 tantos.

Tan avanzada estaría ya la venta de Ángel, que la prensa de Madrid asegura incluso que la entidad azulona ya tendría atados a otros dos puntas para sustituirle y que uno de ellos sería Jaime Mata (Valladolid), el actual Pichichi de la Liga 1|2|3 con la friolera de 32 dianas.

Para hacerse con el fichaje del tinerfeño, el Sevilla no sólo va a tener que competir con el cuadros che y ´txuri-urdin´, sino que debería limar asperezas con el presidente del ´Geta´, enfadado con los dirigentes nervionenses por entender que actuaron a sus espaldas en los contactos con Ramón Planes para ofrecerle el puesto de director deportivo que ha dejado vacante Óscar Arias.

"Del Getafe se va quien yo diga que se vaya. Cuando se hacen las cosas mal, acaban mal, no se puede montar el circo que se ha montado. Con Monchi, esto no habría ocurrido. Comemos y me habría llevado al huerto. Pepe Castro sabe que hay unas formas. No por tener mucho dinero se puede actuar así", espetó a ´Efe´ Ángel Torres, que añadió que se vio el pasado martes con Castro en la asamblea de LaLiga y no le dijo nada acerca de Planes. Lo que no desveló es si el máximo dirigente sevillista le pidió precio por Ángel Rodríguez.