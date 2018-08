El Girona, al Sevilla: "No estamos abiertos a negociar por Portu"

Tal y como avanzaba ESTADIO Deportivo este pasado viernes, el Sevilla está muy cerca de hacerse con los servicios del murciano Portu, un atacante por el que Joaquín Caparrós y los suyos negocian para intentar cerrarlo con el Girona antes de que el mercado de fichajes cierre en España el próximo 31 de agosto. Los contactos, como ha podido confirmar este diario, están bastante avanzados, aunque habrían encontrado como principal inconveniente al Girona, que no está por la labor de facilitar la salida de su jugador franquicia a estas alturas de la película, con la temporada ya comenzada (Portu jugó el pasado viernes frente al Valladolid).

Así lo explica el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, ante la llamada de ESTADIO Deportivo. "No puedo comentar nada, pues no quiero darle más bombo a todo esto. Lo que quiero dejar claro es que no estamos abiertos a negociar", explicó el rector deportivo del club albirrojo, quien poco a poco, casi sin quererlo, pasó a confirmar la información avanzada por este diario. Y es que en el Girona ya dan a Portu prácticamente por perdido, siempre y cuando el Sevilla esté dispuesto a pasar por caja y abonar los 20 millones de euros que marca su cláusula de rescisión y que, teniendo en cuenta la postura de Cárcel, se antojan prácticamente obligados: "Hace dos meses habría sido distinto, pero ya estamos en el día que estamos. Nosotros lo que queremos, que quede claro, es que Portu se quede".

Cabe recordar que el Girona renovó al murciano la pasada temporada hasta 2022, convirtiéndole en uno de los mejor pagados de su plantilla y subiendo su cláusula de rescisión desde los 12 millones de euros hasta los 20 kilos, peaje que tendrá que abonar Caparrós para hacerse con Portu, una de las solicitudes de Machín, quien ya lo tuvo el pasado curso a sus órdenes y lo ve fundamental para reforzar la media punta sevillista, a la que le falta pegada.

El agente del futbolista, en declaraciones a ESTADIO Deportivo, también reconoció que han "hablado con el Sevilla" y que el Girona intenta sacar la mayor tajada posible, de ahí que las partes estén "a la espera" de los acontencimientos.