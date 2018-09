Joaquín: "Estaré feliz si marco también en Europa"

En la previa del partido contra el Olympiacos, el primer capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, compareció con el preparador heliopolitano Quique Setién, con quien se fue intercalando en las respuestas de los periodistas desplazados.

Así, en El Pireo, el portuense no escondió su estado de ánimo respecto al debut en la Fase de Grupos de la Europa League: "Estoy feliz porque volver a las competiciones europeas siempre es especial. Jugar en campos como este es muy bonito. Contento. Son muchos años los que han pasado pero siempre volver a Europa con el equipo que te vio crecer es especial. Feliz de poder disfrutar de esta competición y con la motivación y mente puesta en el partido de mañana que queremos empezar con buen pie, con una victoria y buenas sensaciones. Nos enfrentamos a un gran equipo y empezar con buenas sensaciones y puntuando siempre es importante".

El otrora extremo, a pesar de su veteranía, encara el duelo contra los griegos con el entusiasmo de un juvenil: "La ilusión es la misma. Jugar competiciones europeas con el equipo que te vio crecer siempre es ilusionante. Son muchos años los que han pasado. Afortunadamente afrontamos este año la competición con una base, filosofía y equipo hecho y trabajado para ello. Eso nos da mucha moral y seguridad para el partido de mañana y lo que nos viene. Es importante el trabajo hecho no ya esta temporada sino el año pasado. El trabajo y la ilusión está ahí y lo afrontamos con ilusión porque somos capaces de competir a gran nivel y a ver si mañana seguimos en la misma línea y hacemos un buen partido".

En la última cuestión, el '17' verdiblanco le restó importancia a la falta de gol en estas primeras cuatro jornadas de LaLiga, en las que ha sido el único bético capaz de ver portería, algo que no le importaría repetir mañana: "No nos preocupa demasiado. Al final, todo el trabajo y la posesión y la filosofóa que venimos realizando es todo para que la pelotita entre, que es lo más importante. No nos preocupa más allá, el equipo no está teniendo suerte de cara a gol, pero estamos creando ocasiones. No estamos teniendo el acierto de pretemporada, pero estamos haciendo buen trabajo. Si me toca jugar, estaré feliz de poder marcar y marcar en otra competición europea con el Betis, importante para que el equipo vaya cogiendo confianza de cara al gol".

Finalmente, además de bromear sobre sus respuestas y lo extenso de las explicaciones del intérprete en griego, el gaditano pidió a Setién, con una sonrisa en el rostro, no entrar en las rotaciones para poder ser titular en la vuelta a competición europea.