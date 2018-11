López Catalán habla sobre el futuro de Setién y Boudebouz.

El vicepresidente del Real Betis, José Miguel López Catalán, ha mostrado su apoyo a Quique Setién, haciendo oídos sordos a todas las críticas que ha recibido el técnico cántabro. Sin embargo, la victoria ante el FC Barcelona ha servido para darle un respiro al entrenador. "Sabemos que Quique Setién está muy contento en el Betis. Es una persona de proyectos largos; mira cuánto estuvo en el Lugo. Así que esperamos tenerlo muchos años con nosotros. Estoy muy convencido de que la relación con Setién es honesta y clara", declaró López Catalán.

Asimismo, en la entidad verdiblanca ya está trabajando en la ampliación de su contrato y el viciepresidente ha asegurado que "los movimientos no se vienen produciendo en las últimas dos semanas, sino que se viene produciendo desde hace tiempo". Por su parte, Quique Setién está al corriente de los deseos de López Catalán: "El proyecto con Quique Setién lo queremos para largo plazo. En Lugo ya estuvo siete años. Llevábamos mucho tiempo diciéndole que para nosotros es un entrenador de proyecto, que tiene firmados tres años, pero que queremos que sea de cuatro, cinco o seis años más. Le quiero explicar a los béticos que la relación de confianza y tranquilidad entre Setién y el Betis y el Betis con Quique es absoluta. No hay nada que nos haga estar preocupados".

En su comparecencia, también aprovechó para destacar la trayectoria del entrenador santanderino en el Real Betis: "Si tenemos que enumerar lo que ha conseguido, creo que tenemos que estar hasta por la noche hablando. Hay trabajo, hay estilo de juego. Los jugadores están al 200% con él, están contentos. El respeto de los otros equipos y del mundo del fútbol. Estas bases hay que crearlas, no surgen de un día para otro".

Sin embargo, el tema clave en la actualidad bética es el mercado de fichajes de este invierno, en el que el Betis no se plantea reforzar la línea ofensiva: "Estamos contentos con los delanteros que tenemos. A Loren no hay que pedirle más. El año pasado tuvo una aparición importantísima y este año también está rindiendo Por Sanabria no te puedes imaginar la cantidad de equipos que están preguntando por él. Tiene calidad y gol y tenemos muchas esperanzas en él. Sergio León marcó 13 goles el año pasado Los delanteros viven de rachas y este año también puede vivir lo del año pasado", confesó el vicepresidente López Catalán.

Finalmente, aclaró la situación de Boudebouz y los rumores sobre su posible salida: "No lo tenemos previsto. Tiene muchísima calidad y ahora mismo no está rindiendo pero tenemos esperanza y confianza en él. También hay que tener en cuenta que ahora mismo está caro ser titular en el equipo. Al Betis no le hace falta desprenderse de un jugador como Ryad".