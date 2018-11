Beíta: "Es la eliminatoria más emocionante"

Bea Parra, o Beíta, como ella misma prefiere que la llamen, es una de las piezas fijas del equipo dirigido por María Pry. Actualmente, junto con Priscila, conforma una de las parejas de delanteras más anotadoras de la Liga Iberdrola. Su vida es el fútbol: no sólo es jugadora profesional, sino que entrena a dos equipos de categorías inferiores y forma parte de Futbolistas ON, sindicato mediante el que hará demandas que beneficien a las futbolistas como colectivo.

- Con María Pry, le toca atacar.

- Me siento bastante cómoda en el papel de delantera. Siempre que he coincidido con María en los banquillos he terminado jugando arriba, en punta, de falso nueve con el 4-3-3 o con el sistema que ahora trabaja, jugando de segunda delantera quizás. Para mí es mucho más cómodo, porque no tengo que trabajar tanto en defensa, no tengo que venir a ayudar en la creación del juego ofensivo... Me noto mejor físicamente para llegar, sobre todo a los minutos finales.

- ¿Cómo es el entendimiento con Priscila?

- Con ella me siento muy cómoda. Es verdad que estaba muy acostumbrada a Paula Moreno; han sido muchos años jugando con ella, con quien sí que actuaba de segunda delantera. Ahora, con Priscila, tengo suerte de que ella también asume ese rol; intento moverme un poco acorde a lo que ella marca, porque es la más rápida de las dos. De momento, están saliendo bien las cosas. Mientras sigamos marcando goles, genial. Cualquiera de las dos que se relaje tiene sustitutas de nivel, y eso también es beneficioso para la plantilla. Yiyi está con el cuchillo entre los dientes, o 'Willy' o Andrea...

- Este año les costó arrancar...

- Sí, quizás con el nuevo sistema de competición de Copa, el aliciente de la Liga o de los puestos en la competición para los equipos de mitad de tabla ha perdido un poco de entusiasmo. Ya no hace falta quedar entre esas ocho primeras para optar a los puestos de Copa de la Reina, pero, evidentemente, nuestro objetivo es hacer el mejor papel posible en la Copa y mejorar la posición del año pasado, que estuvo bastante bien, sobre todo, después del poco tiempo de experiencia que teníamos en Primera. Lo vamos a intentar; creo que el Betis está también haciendo esfuerzos con los refuerzos que nos trae para que este año terminemos un poco más arriba que el año pasado.

- ¿Cómo afrontan el encuentro ante el Athletic Club?

- A priori, creo que va a ser un partido bastante complicado. Ya lo hemos sufrido antes en Liga también. El Bilbao nos pone las cosas siempre muy difíciles, y nosotras a ellas también. Creo que, de las eliminatorias que hay en estos partidos de Copa de la Reina, la nuestra es la más emocionante. Espero que sepamos mantener el resultado, que es lo que hemos intentado hasta ahora con el Bilbao. Pero es verdad que un 0-0 no nos vale para nada en un campeonato como la Copa, a partido único, por lo que hay que hacer el mismo partido que en Liga, pero marcando. Creo que se verá un buen choque el domingo, y espero que sigamos manteniendo la racha de goles de hasta ahora.

- ¿Prefieren a partido único?

- Con los grandes, sí (risas). A los equipos pequeños nos beneficia el partido único. Jugarse una eliminatoria con un equipo grande a partido único es bastante más atractivo. En este caso, nosotras somos el equipo pequeño. Vamos a aprovecharnos de esa situación y de que el partido es también en nuestro campo para ganar.