Feddal: "Tenemos que mejorar mucho en el balón parado en contra"

Al igual que el resto de sus compañeros, Zou Feddal también se ha mostrado frustrado por no haber podido conseguir una victoria que según el marroquí, el equipo ha merecdio de forma clara: "La verdad es que hemos luchado e intentado sacar el partido. No sé que decir. No hemos concretado las ocasiones, tenemos que mejorar mucho en el balón parado en contra y porque nos ha hecho perder puntos importantes".

El gol del Alavés: "Ha sido una jugada que no sé que ha pasado, han jugado al segundo palo y tenemos que mejorar en seguir las marcas hasta el final porque cada ocasione por arriba es gol. Creo que vamos bien por arriba pero tenemos que mejorar eso, y el resto pues orgulloso por el esfuerzo que hemos hecho hasta el final".

El Betis no supo concretar sus ocasiones: "Son cosas que pasan, a veces tienes mil ocasiones y no metes una y otras tienes tres y metes las tres. La afición espera mucho de nosotros y creo que debemos darles lo que merecen, llegarán buenos resultados".

El arbitraje de Mateu Lahoz: "Suficiente tenemos con el rival. Sabemos como es Mateu, le gusta conversar y tiene su manera de ser. Creo que debería dejar jugar un poco más pero bueno, no quiero hablar del árbitro porque es lo de menos. Hemos tenido el partido para llevárnoslo y no hemos podido".