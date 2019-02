Pau: "Era un partido de fuerza, de no cometer errores"

Pau: "Era un partido de fuerza, de no cometer errores"

En el inicio de la segunda parte, una parada magnífica de Pau López a Sergi Guardiola evitó que el conjunto pucelano pudiera empatar el encuentro. El meta catalán ha destacado el gran trabajo del equipo en un partido que, según él, sabían que iba a ser muy físico: "Había que ganar sí o sí. Era un partido complicado, ellos se juegan mucho también. Era un partido de fuerza, de no cometer errores. Ha sido el mejor partido a nivel de esfuerzo. Hemos peleado como nunca. En Leganés deberíamos haber jugador así de bien y bueno, arriba tenemos gente como Canales que te resuelven bien".

La parada de Pau ha sido fundamental: "Estoy contento de seguir jugando y de dejar la portería a cero, eso es reflejo del trabajo del equipo. Los equipos de arriba van ganado y tienes que ganar, ahora a pensar en el jueves. Todos soñamos con ese día, es un partido complicado pero bueno, con humildad y trabajo podemos sacar el partido adelante".

El equipo luchará hasta el final el jueves: "Sabemos que la gente está pendiente de este partido, la final se juega en casa. Después de tanto sufrimiento en esta competición y vamos a ir a por todas. Jugamos contra un rival muy bueno y en su casas y confiamos en el trabajo que estamos haciendo".

El momento de forma de Canales: "Sergio está en un momento dulce, muy regular y me alegro mucho por él. Trabaja mucho, ha vivido una etapa muy dura con las lesiones y me alegro mucho por él. Nos da mucho, es un desahogo para el equipo, aparte de su calidad no para de correr durante todo el partido".

¿Intentará Pau convencer a Luis Enrique para que llame a Pau?: "Poco le puedo decir al míster (Entre risas). Al final es una cosa del míster, si el míster creer que está al nivel de convocarlo lo convocará. Ojalá pudiera ir a la selección".