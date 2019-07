El Betis tantea a Abel Ruiz

El Betis sigue con el objetivo marcado de encontrar en el mercado jugadores que le aseguren el gol que faltó la temporada pasada. La margarita sigue deshojándose por Borja Iglesias en una operación que parece estar paralizada, pero el conjunto heliopolitano sigue trabajando en otros nombres para dotar de efectividad los últimos metros de su equipo.

El último nombre en sonar para el Real Betis es el del joven delantero del FC Barcelona, Abel Ruiz. Según informa As, el entorno bético habría tanteado al futbolista para conocer cuál es su predisposición de cara a la temporada 19/20.

El club culé parece no tener hueco para un jugador tan joven, y más tras la llegada de Griezmann, aunque ya la temporada pasada tuvo que subir al primer equipo para apagar el fuego que había provocado el fichaje de Boateng. Esta pretemporada no ha podido sumarse al grupo de Messi y compañía por disputar el Europeo sub 19, del que salió campeón.

Lo que está claro es que el Betis, aparte de un jugador contrastado y que de un rendimiento de cara a puerta instantáneo, como el de Milik, que se ha vinculado en las últimas horas, también está valorando la opción de incorporar un futbolista joven que pueda asegurar goles en el Benito Villamarín durante muchas temporadas.

El Real Betis ya tiene un frente abierto con el Barcelona ya que el equipo de la Ciudad Condal está interesado en Junior Firpo e incluso habrían presentado ya oferta por el lateral. No obstante parece que esta operación sería paralela a la del hispano-dominicano en la que sólo entraría el nombre de Miranda.

Así las cosas, no sería de extrañar que el equipo de Rubi incorporara dos hombres en la punta de ataque. Una opción que daría más profundidad al banquillo y proporcionaría posibles variantes en el esquema del entrenador catalán.