Antoniano 0-4 Real Betis: Diego Lainez invita a otra ronda

Con la ilusión de un niño la mañana del 6 de enero. De blanco inmaculado, sólo 'manchado' por la publicidad especial parea la ocasión -que no todos los días sale uno en la televisión y casi en 'prime time'- y con el apoyo de más de 10.000 paisanos que viajaron desde Lebrija. Ni el temporal de viento y lluvia pudo con las ganas de un Antoniano que ejercía en el Villamarín de local ante un Betis obligado a lucir de verdinegro por su condición de visitante.

Pero aparcada esa emoción inicial y con el balón rodando sobre el verde, la lógica no tardó en imponerse. El Betis no dejó margen a la sorpresa. Se hizo pronto con el control del balón. El equipo no pareció extrañar su vuelta al 1-4-3-3, dibujo fetiche de Rubi sacrificado cuando se vio con la soga al cuello.

Dispuso a Barragán y Francis, a pierna cambiada, en las bandas, con Sidnei, ya recuperado, junto a Édgar, en el centro de la defensa. El ayer capitán Javi García ocupó el pivote, escudando a Kaptoum e Ismael. Lainez, Tello y Borja Iglesias aparecían arriba ocupando las posiciones de ataque.

Se presentaba una oportunidad pintiparada para que la Unidad B se reivindicase y en mayor o menor medida aprovecharon los minutos. Lo hizo con creces Lainez, que salió con ganas, se mostró vertical, incisivo e incluso provocó el penalti que transformó en el 15' Cristian Tello, asegurando el lanzamiento para hacer su primer gol de la temporada.

El tanto no amilanó a los de Rubio. Antes al contrario, aprovecharon cierta relajación verdiblanca y que se recrudeció el temporal para provocar algún que otro error, sobre todo en la salida de balón. La tuvo Dani Román en el 18', tras un fallo grosero de Dani Martín, pero el centrocampista del Antoniano no supo amortizar el regalo del meta heliopolitano.

El gol de Kaptoum justo cuando se venían arriba acalló el tímido amago de rebelión lebrijana. Fruto de una gran jugada del camerunés, una perfecta pared con Borja Iglesias y una no menos vistosa definición del canterano ante la salida de Adrián, el Betis ponía tierra de por medio confiando que la ventaja fuese suficiente. Pero, de ahí al descanso las pocas ocasiones que dejó el partido tuvieron color blanquirrojo. Tuvo que sacar a pasear los puños Dani Martín en el 34' para repeler una potente falta directa de Ranchero y seis después, Juanjo lo intentó con un zapatazo desde la frontal a un balón suelto en el área.



Arranque movido

Tras el paso por los vestuarios, el partido arrancó de nuevo movido. Apenas un minuto después de saltar al cesped, Andrés ganó un mano a mano a Lainez, el balón le cayó a Tello y Alberto salvó bajó palos el que amenazaba con convertirse en el tercero, que llegó poco después, en el 53', de una falta directa que transformó el volante mexicano con un golpeo sutil y preciso con su pierna izquierda. Era el merecido -y buscado- premio a un gran partido del azteca.



Debut y gol

Con media hora por delante, el Antoniano entregado y en un escenario cada vez menos practicable, el Betis resolvía una eliminatoria con seriedad y oficio. Podía haber especulado, manejado la ventaja, dejar que se consumiera el tiempo, pero quiso ir a por más. Evitó Kevin en el 75' el cuarto metiendo la cabeza lo justo para desviar el lanzamiento del mexicano, con Andrés ya vencido tras un mano a mano con Loren.

Hizo debutar Rubi al canterano Meléndez, que no pudo tener mejor estreno. Apenas ocho minutos después de saltar al césped bajó un servicio de Barragán desde la derecha, se la acomodó y le pegó con sangre fría para hacer el cuarto y cerrar la cuenta de su equipo.

De ahí al final, la piscina en la que se había convertido el Villamarín, que aguantó con decencia el diluvio, evitó que Loren anotase el quinto dos después y Gil Manzano anuló por fuera de juego el del honor de Kevin en el 90'. Estará el Betis en el bombo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey este viernes, una nueva ronda a la que invita Diego Lainez.



- Ficha técnica:

Antoniano: Andrés; Zequi, Mario, Kevin, Alberto; Juanfran, Román (Adri 63'); Brando, Juanjo, Ranchero (Jesús 67'); Pepelu (Nacho 58').

Real Betis: Dani Martín; Barragán, Sidnei (Bartra 46'), Edgar, Francis; Javi García, Kaptoum, Ismael (Meléndez 72'); Tello, Lainez y Borja Iglesias (Loren 57').

Goles: 0-1 (15') Tello, de penalti; 0-2 (25') Kaptoum; 0-3 (52') Lainez; 0-4 (79') Meléndez.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (extremeño). Mostró cartulina amarilla a Juanfran, Alberto y Kevin por parte del Antoniano; Barragán vio la amonestación por parte del Betis.

Incidencias: Estadio Benito Villamarín. 12.223 espectadores.