Diego Lainez, el primer fichaje está en casa

Diego Lainez cumplirá en dos semanas su primer año en Sevilla. En este tiempo, el mexicano no ha hecho otra cosa que empaparse de las enseñanzas primero de Setién y luego de Rubi, además de todo lo que ha aprendido de sus propios compañeros. Siempre positivo y ajeno a todos los rumores que le han acompañado desde que un 10 de enero el Betis accedió a pagar los 14 millones de euros que América de México pagó por él. Una cantidad que hacía pensar que estaba preparado para empezar a jugar desde el primer día.

Sin embargo, tanto el propio Diego como el Betis tenían claro que haría falta un lógico periodo de adaptación. Que su primera titularidad llegara con apenas dos semanas en Heliópolis hizo elevar la expectativas, pero en cuanto el Betis cayó en Copa y Europa pasó a un papel residual que ha mantenido en el comienzo de este curso.

El 'metan a Lainez' se convirtió en un mantra para sus seguidores mexicanos, que esperaban verlo en el campo con mayor asiduidad. Pero que haya jugado menos no significa que Lainez haya parado. Durante este periodo ha seguido trabajando como el que más. Echando horas en el gimnasio para mejorar su tren superior y tratando de asimilar todos los conceptos tácticos que necesita un jugador de Primera división para cumplir con sus misiones defensivas y ofensivas.

Y es que el cambio de Setién a Rubi trajo modificaciones que el azteca ha tenido que aprender para poder entrar en las rotaciones del preparador catalán. Éste siempre ha visto en Diego un talento inmenso, pero aún por pulir. El pasado verano, cuando equipos como el Espanyol preguntaron por su cesión, el técnico le convenció de que tendría su momento en el Betis.

A día de hoy, como ha reconocido públicamente el propio Rubi, sigue siendo partidario de que se quede pese a que de nuevo hay dos equipos españoles y uno francés dispuestos a contar con él a préstamo y garantizándole los minutos que en el Betis tendrá que pelear. "Estoy contento con Diego. Ya se ve en los entrenamientos, que está creciendo mucho y si lo refrenda en los partidos, mejor para el equipo. Soy de los que intenta trabajar con los jugadores, también con los que no participan tanto o no tengan minutos. Sobre todo con los jóvenes del potencial de Diego, que tiene una capacidad de crecer importante. En ningún momento me he planteado la salida de Lainez".

En estos meses en los que no ha jugado -hasta diciembre apenas 75 minutos- Lainez ha tenido algún momento de duda y ahí se ha refugiado en su entorno, que siempre le ha aconsejado mantener su disciplina de trabajo para estar preparado para cuando llegara su oportunidad.

Ha tenido sus interrogantes acerca del camino a tomar en el caso de que las oportunidades siguieran sin llegar, pero en el día a día ha seguido siendo el mismo chico animoso y respetuoso que llegó siendo una estrella juvenil de México. Desde el Betis alaban su humildad y su ética de trabajo, dos condiciones que le han mantenido a flote en sus peores días.

Así hasta la titularidad contra el Athletic Club y sus minutos en los últimos cuatro encuentros, que le han confirmado como alternativa a un once muy consolidado. "Estamos en un momento con muy pocas dudas entre nosotros, con claridad en lo que buscamos, con pocas dudas, aumentando las posibilidades de jugadores, con un once reconocible, pero al que se van sumando jugadores", decía un Rubi que tiene entre esos jugadores que se van sumando al propio Diego Lainez.

Encantado en Sevilla

Como viene publicando ESTADIO, Lainez se encuentra muy bien en Sevilla y sólo necesitaba contar más en lo deportivo para que la felicidad fuera completa. Siempre ha echo oídos sordos a los rumores que le colocaban de vuelta a México, una posibilidad que no ha contemplado en absoluto, ni tampoco ha albergado dudas acerca de que elegir al Betis en lugar del Ajax fuese la decisión correcta, ya que tenía claro que su adaptación al fútbol español iba a ser más sencilla por cuestiones de cultura y de idioma.

Estos días desconecta del fútbol tras un año 2019 de altibajos y con ganas de afrontar un 2020 del que sólo espera cosas positivas. En el Betis lo tienen claro. El primer fichaje para enero lo tienen en casa.