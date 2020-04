Joel Robles: "La vuelta no debe ser a cualquier precio"

Deja aparcadas momentáneamente sus obligaciones como padre para atender la llamada de ESTADIO. El portero del Betis, Joel Robles, dedica gran parte de su tiempo ahora a su pequeña Chloe, de apenas siete meses, una bebé "muy buena" de la que está disfrutando como nunca. "Nuestro trabajo es así, no nos permite pasar tanto tiempo con la familia. Es una de las cosas buenas del coronavirus", dice. Otra de las paradojas de estos días es, en opinión del guardameta, que el COVID-19 está consiguiendo sacar la mejor versión de la gente, a pesar de las dificultades. Siempre dispuesto a ver el lado positivo de las cosas, confía en que esta crisis nos transforme y nos haga valorar las pequeñas cosas en las que antes no reparábamos y que realmente dan sentido a la vida, como la familia, los amigos o un pequeño paseo por las calles de Sevilla. Preocupado, como todos, por lo que vendrá en las próximas semanas y por cómo será la readaptación a la normalidad, el canterano del Atlético de Madrid se muestra convencido de que el Betis llegaría en buenas condiciones a esos 11 partidos que se quedaron por disputar por la imposición del Estado de Alarma.

- En estos días, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo se encuentra y cómo está llevando el confinamiento?

- No es fácil. Se van alargando las semanas y se hace duro, pero hay que llevarlo de la mejor manera posible.

- ¿Con qué palabra definiría mejor estos días?

- Un poco de impotencia, porque no lo puedes controlar todo y, principalmente, tristeza por todas esas personas a las que les está afectado el virus, por los fallecidos, por sus familias. Eso es lo más triste de todo esto.

- Es duro, pero, ¿cómo hace para seguir adelante? ¿A que se aferra usted?

- Me está costando dormir, me levanto pronto e intento entrenar por la mañana aprovechando que la pequeña está dormida. Cuando termino, paso todo el tiempo que puedo con la familia, intento disfrutar todo lo que puedo con mi hija, que tiene siete meses, y con mi chica, que en otras circunstancias no podría. Por las tardes, si está planificado, hago doble sesión, o estoy más tranquilo y vemos algo de la tele, juego con la pequeña.

- Hay mucho tiempo también para la reflexión.

- Ahora te das cuenta de que no tenemos la libertad de salir a la calle, pero somos más conscientes del momento en el que estamos y de las consecuencias que pueden derivar de todo esto, sobre todo económicas. Nosotros por suerte tenemos un trabajo del que no nos podemos quejar y somos unos privilegiados. Esto te sirve para valorar lo que tenemos y agradecérselo a la vida. Valoramos los pequeños detalles, valoramos más a la familia, poder salir a un parque o ir al centro a dar un paseo. Y, en mi caso, además, siempre he intentado ayudar a las personas que tienen dificultad o algún problema, y ahora estoy ayudando a un hospital para conseguir material sanitario. El coronavirus está consiguiendo sacar la mejor versión de cada uno.

- ¿Cómo va esa iniciativa que puso en marcha con David Soria?

- Va bastante bien. Estamos en continuo contacto con el hospital de Getafe, que es al que le mandamos todo lo que conseguimos. Lo que más le urgía eran batas especiales y de momento hemos conseguido 700. Ahora, según vayamos recaudando, le iremos mandando más.

- Cuando pase todo, ¿cómo va a recordar esto?

- Sólo pido que nos sirva de aprendizaje a todos. La sociedad aprende a base de palos y esto nos va a venir bien para tranquilizarnos en todos los aspectos. Espero que la gente valore cada detalle, que sea respetuosa con el vecino y nos sirva para saber que no todo está controlado.

- Tiene familia en Madrid, el foco más importante del coronavirus en el país ¿Le ha afectado directamente?

- Gracias a Dios, ni en mis amigos ni en mi familia más cercana ha habido ningún caso de contagio.

- Nos alegramos. Hablemos un poco de cómo trabaja un portero en estos tiempos de confinamiento.

- Nos tenemos que adaptar lo mejor posible a esta situación, pero no tiene nada que ver con lo que puedes hacer en el campo. Nosotros estamos teniendo un seguimiento de los preparadores físicos y de porteros, pero somos, dentro de este deporte, uno de los más perjudicados porque al final tenemos que trabajar en portería, tirarse al suelo€ Yo, por suerte, tengo un poco de césped artificial en casa y hago tareas de suelo para intentar no olvidar cómo se tiene uno que tirar al suelo.

- ¿Qué es lo que más le preocupa perder en este tiempo?

- Estoy tratando de trabajar bastante para intentar llegar lo mejor posible en caso de que se reanude la competición, pero la forma física, imagino que por mucho que trabajemos en casa, no va a ser como la normal del día a día, pero están insistiendo mucho y están muy encima de nosotros para que estemos lo más cerca posible de eso. Hay que ser conscientes de que no vamos a estar al cien por cien por mucho que entrenemos, por lo que nos tendrían que dar unos diez días, mínimo una semana, para completar esta preparación. Eso sería lo más lógico, porque al final tenemos que prevenir lesiones, rendir mejor€ Esto no deja de ser un espectáculo y tenemos que dar la mejor imagen y eso pasa porque todos estemos en las mejores condiciones.

- El problema quizás sea la presión del calendario. En el mejor de los escenarios nos plantaríamos a finales de mayo para empezar a competir.

- Se dicen muchas cosas. Ahora son la Liga, la Federación y la AFE, que son las que están en conversaciones, las que tienen que decidir y tener en cuenta todo este tipo de cosas, desde el tiempo de descanso entre partidos, hasta el tiempo que habrá de preparación para todos los equipos antes de comenzar, los horarios en caso de jugar en verano por las altas temperaturas€ Al final, espero que haya personas que piensen en nosotros, en el jugador, en la afición, que son parte importante de todo esto.

- ¿Qué preferiría: una vuelta escalonada, con entrenamientos por grupos, o una concentración, como ha sugerido LaLiga para acortar los plazos?

- Lo más importante es protegernos y que esté garantizada nuestra seguridad y nuestra salud cuando vayamos a volver. Nosotros podemos coger el virus e igual no pasa nada porque somos personas jóvenes y no nos afectaría tanto, pero podemos contagiarlo a la familia, y estaríamos en las mismas. Lo más importante es que estemos todos protegidos y haya un control. En Alemania ya están empezando y lo están haciendo por grupos, lo que tiene algo de sentido, porque poco a poco se va volviendo a la normalidad. Pero, la vuelta no debe ser a cualquier precio, porque al final estás jugando con la salud de las personas.