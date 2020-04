Ceballos: "No he hablado con Zidane desde que me fui del Madrid"

El centrocampista utrerano Dani Ceballos, que el pasado lunes celebraba el aniversario de su debut en Primera división con la camiseta del Real Betis, confesó que no tiene contacto con el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. "No he hablado desde que me fui del Madrid. No creo que hable con los jugadores cedidos, bajo mi punto de vista tiene que estar centrado en sus 23 jugadores, porque si es difícil llevar un vestuario, imagínate llevar 25 jugadores de los mejores del mundo en el Real Madrid", aseguró el mediocampista blanco cedido en el Arsenal en declaraciones al programa 'El Partidazo se juega en casa' de '#Vamos'.

Acabar antes de tiempo su periplo con los 'gunners' es una posibilidad factible, escenario en el que el club verdiblanco se postularía en caso de que busque una nueva cesión en España. Su relación con la entidad de Heliópolis se ha suavizado y un regreso a la capital hispalense se torna más viable que nunca para un Ceballos que, en cualquier caso, no niega el respaldo de la 'casa blanca' en esta etapa en el Reino Unido.

"He tenido llamadas de Emilio Butragueño, José Ángel ha estado también pendiente de mí, recuperadores del club cuando me lesioné han estado ahí, el servicio médico, los jugadores. Cuando entras en el Madrid te das cuenta de lo grande que es; aparte del fútbol, también en el factor humano", apuntó el exverdiblanco, quien no dudó en calificar a Pep Guardiola como el mejor entrenador de la historia.

"Lo dijo Zidane. Es lo que pienso, porque me identifico con su forma de jugar. Es un juego que para mi forma de jugar me viene bastante bien, ahora con Mikel (Arteta) aquí en el Arsenal, en tan sólo tres meses he aprendido muchísimo a nivel táctico. Son entrenadores que te marcan, se ve que Mikel viene de un aprendizaje bastante bueno", aclaró Ceballos, que también valoró el trabajo de Quique Setién y su identificación con él.

"Sí, es un juego igual que el de Luis Enrique en la selección española, es un juego asociativo, donde quieren mantener una alta posesión de pelota", manifestó el campeón continental con 'la Rojita' en 2019 y habitual en la absoluta, que puso rumbo a la capital de España en el verano de 2017 por 16,5 millones (más los derechos de Juanjo Narváez), convirtiéndose, en su día, en la segunda mayor venta de la historia del Betis tras la de Joaquín al Valencia. Ahora figura en el sexto lugar del ranking tras ser superado también por Junior, Pau López, Fabián y Lo Celso.

El Real Madrid vería con buenos ojos hacer caja con el utrerano, más allá de los deseos del jugador de triunfar como blanco. Un Ceballos consciente de la importancia de una temporada 20/21 que será trascendental en su carrera deportiva (con Eurocopa y Juegos Olímpicos después de sus respectivos aplazamientos) y que no cerraría la puerta a otra cesión, con el Betis como destino ideal.