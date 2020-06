El guiño definitivo de Dani Ceballos al Betis

Pertenece al Arsenal, club con el que el verano pasado firmó un contrato de dos años de cesión, y pertenece al Real Madrid, por lo que está obligado a mantener el discurso de esfuerzo y trabajo para triunfar con los 'Gunners', primero, y con los merengues, después. No obstante, Dani Ceballos no pierde ni una oportunidad de dejar claro que su corazón late en verde y blanco y que algún día, más pronto que tarde a ser posible, quiere volver a jugar en el Betis. En este sentido, cada nuevo guiño que envía a Heliópolis es más explícito y evidente.

El utrerano no salió bien de que hoy sigue considerando su casa, el club en el que se formó y creció como persona y como futbolista. Fueron años de tira y afloja entre su antigua agencia de representación y el club -en esa época inmerso en un fuerte vaivén institucional-, con media Europa lanzándole la caña, con el trofeo de mejor jugador del Europeo sub 21 de 2017 bajo el brazo... No se siente el único culpable de esta historia, pero no se marchó como debía, lo sabe y lo está intentando todo para demostrarlo. Y el último gesto, el último de sus múltiples guiños al Betis, no puede ser más evidente.

En una historia de Instagram, Dani Ceballos ha compartido una imagen de un tatuaje muy importante para él: es una imagen suya con la camiseta del Betis celebrando un gol en la temporada de su consagración en Primera división al lado de una fecha de lo más significativa: 26/04/2014, el día que Gabriel Humberto Calderón le llamó para que entrase al campo en sustitución de Lorenzo Reyes y viviese así su debut con el primer equipo heliopolitano, un día que no va a olvidar.

Ceballos demuestra así que tiene al Betis grabado en la piel, que lo lleva en el corazón y que sería un buen momento para retomar la relación donde la dejaron. Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que en el momento de aquella abrupta salida acababan de tomar las riendas del club, también han ido suavizando el discurso respecto al internacional absoluto, a quien últimamente dibujan como no menos que un hijo pródigo que tiene abiertas las puertas del club cuando quiera.

Y quiere, ya ha dicho en más de una ocasión que se debe al Arsenal... pero si tiene que salir cedido otra vez quiere ir a un equipo "en el que sea importante y juegue 30-40 partidos", ya que la 20/21, con Eurocopa y Juegos Olímpicos en el horizonte, es una temporada decisiva en su prometedora carrera. También quiere triunfar en el Madrid, pero no esconde que no ha hablado con Zidane en todo este tiempo y que en el club capitalino "es difícil jugar con tantísimos buenos futbolistas". Más guiños al Betis...

Por si fuera poco con todo ello, no para de desechar públicamente la opción de ir a un club asentado en la elite española y europea como es el Sevilla F.C., al que sigue considerando su eterno rival por mucho que de pequeño pasase también por sus escalafones inferiores. "El Betis es mi equipo. La gente que me conoce sabe el aprecio que le tengo. Siempre estaría bien jugar una segunda vez en mi equipo. "La gente que me conoce sabe que si juego en Sevilla sólo sería en el Real Betis", volvió a señalar esta misma semana en una entrevista concedida a Cuatro. Quedan muchos meses de mercado. Quedan muchos guiños.