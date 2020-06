Rubi, su posible destitución y el móvil de Carvalho.

Resignado tras ver volar la victoria en los últimos instantes, Joan Francesc Ferrer, Rubi, defendía la actuación de su equipo ante el Granada en la rueda de prensa telemática al acabar el encuentro.

"No estamos nada contentos con el empate. Lo que espero es que el equipo gane partidos y acabe con las mejores sensaciones posibles para tratar de maquillar esta temporada. No vamos a dejar de trabajar al máximo", que analizó el encuentro para destacar la mejoría de los suyos tras el descanso, en consonancia con Tello: "En la primera parte nos montaron algunos contragolpes peligrosos. Tuvimos ocasiones para marcar y conseguir el empate. En la segunda parte el dominio fue más aplastante. Hicimos un esfuerzo enorme. Pero con el último remate se nos escapó la victoria".

"Hemos jugado con un equipo que se mete atrás y que acumula muchos jugadores detrás del balón. Encima se nos puso el partido 0-1. El equipo demostró que creía, que quería remontar. ¿El estado anímico? No pienso en que hayamos hecho un mal partido. Los jugadores lo han dado todo", añadió el preparado catalán, cuestionado por la imagen de William Carvalho en la grada viendo su teléfono móvil mientras su equipo perdía: "No sé de qué me estás hablando. No estaba convocado. ¿Que estaba viendo el móvil cuando íbamos 0-1? No puedo decir nada. Si ha mirado el móvil un momento, tampoco creo que sea un crimen. Ha estado en el vestuario y ha animado a sus compañeros para que trataran de ganar el partido".

Al ex del Espanyol, como no podía ser de otro modo, también se le preguntó por su futuro y si teme ser destituido. "No temo por mi puesto. Estoy pensando ya en el partido ante el Athletic, y con muchas ganas de conseguir la victoria. Yo me caracterizo por ser súper honesto. Lo he dicho cuando el equipo no ha estado mal€ Pero que me digas que hoy no ha estado bien... Claro que se puede jugar mejor".

"Lo pasamos mal porque íbamos 0-1. El partido se nos ha escapado en una jugada mal defendida. ¿Si entendería que me destituyeran? Yo en la vida lo entiendo todo", añadió un Rubi que sigue "con toda la ilusión del mundo."

"Me fui de un sitio para disfrutar de este club. Nos está costando mucho. Eso es verdad. Tenemos que apretar los dientes y seguir. La temporada está siendo difícil para mí, para los jugadores, para la afición€", sentenció.