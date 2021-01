Pedraza se alía con Miranda para 'dejarlo' en el Betis

Juan Miranda está siendo una de las sorpresas agradables de la temporada. Le costó jugar y, de hecho, lo ha empezado a hacer con asiduidad por los problemas -lesiones y covid- de Álex Moreno, pero va a más en los últimos partidos y cada día está más asentado en la elite.

El jugador llegó cedido al final del mercado estival procedente de un Barça que no quería desprenderse de él con vistas a la próxima temporada. La cesión no cuenta con opción de compra, por lo que el Betis no tendrá ninguna posibilidad en junio de quedarse con él en propiedad.

O sí. Porque se le ha abierto una vía. Y uno de los que la habría abierto es el que en su día fue la primera opción para ese mismo lateral izquierdo al final de la pasada campaña. Se trata de Alfonso Pedraza, sobre el que el Betis no ejerció la opción de compra de que disponía en junio con la idea de poder renegociarlo a la baja.

El lateral cordobés no sólo no salió del Villarreal, con el que le quedaba un año, sino que renovó y con Emery se ha asentado como titular, ya sea como lateral o jugando por delante de éste. El ex del Betis lleva este año entre todas las competiciones casi los mismos minutos que sumó en Liga con el conjunto verdiblanco la pasada campaña.

Y eso le ha hecho entrar en las quinielas de un Barça que quiere incorporar a un lateral que compita de verdad con Jordi Alba y que, llegado su momento, ocupe su puesto en el club blaugrana. Y, según Marca, baraja tres opciones: el valenciano José Gaya, el gallego Angeliño (Leipzig) y el cordobés Alfonso Pedraza.

Eso cerraría la puerta, otra vez, a un Juan Miranda al que Koeman apenas dio opciones para quedarse en pretemporada pese a que sabía que no iba a contar apenas con el exbético Junior, como así ha sido.

Y daría la posibilidad para que el propio Miranda continúe en el Betis, a donde regresó tras salir de la cantera verdiblanca rumbo a la Ciudad Condal.