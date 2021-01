Pellegrini, sobre el mercado y los nombres propios del Betis: Joel, Joaquín, Paul, Canales, Luis Martínez...

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha dejado claro por enésima vez que, si bien está tranquilo y da por hecho que lo más probable es que el mercado invernal de fichajes cierre sin que el club heliopolitano pueda encontrar la manera de reforzarse, no pierde esa mínima esperanza hasta el final. Mientras tanto, se dedica en repartir mimos y confianza en su plantilla, a la que necesita para seguir vivo en dos competiciones.

En este sentido, en la rueda de prensa previa al choque de este martes ante la Real Sociedad, en los octavos de final de la Copa del Rey, el entrenador chileno ha destacado el papel de varios de sus jugadores, especialmente los que entraron desde el banquillo como Tello (pase del 2-2) o Joaquín (gol y asistencia), y se ha congratulado de sumar efectivos, ya que el calendario obliga a tenerlos a todos enchufados.

"La Real Sociedad había jugado ocho días antes y nosotros veníamos de tres partidos en una misma semana. Y, si ganamos en Copa, seguiremos así. Ha habido una cantidad muy importante de partidos en este mes de enero y por eso es importante que todo el plantel esté disponible, porque sólo con once no nos da. El aspecto físico me dejó conforme el sábado, el equipo tuvo respuesta física y anímica para darle la vuelta al resultado. Ahora vienen un partido muy importante para llegar a Europa", ha destacado Pellegrini.

"No sabemos nada de lo que va a pasar en el mercado. También podemos subir algún jugador del filial, pero depende de lo que suceda en el mercado", ha contestado el míster al ser preguntado por los opciones de tirar del central del Betis Deportivo Luis Martínez ante los problemas físicos de Bartra y las dudas que han suscitado Sidnei, Víctor Ruiz o Mandi.

"Uno ya no sabe lo que es falta y lo que no"

Otro de los asuntos de interés que Pellegrini repasó en su comparecencia telemática ante los medios de comunicación es la polémica arbitral, en el enésimo partido que el Betis se siente perjudicado. Además, se da la circunstancia de que en el choque de la primera vuelta contra la Real también hubo mucho margen para la indignación con los colegiados y el siempre controvertido VAR.

"En la primera vuelta, aún no sabemos por qué no fue penalti a Sanabria, luego nos anularon un gol y perdimos el partido en los últimos minutos. Esta vez fue distinto. Encajamos el 1-0 en una acción en la que hay falta a Paul. Hubo codazo, rodillazo... es falta, pero ya no sabemos lo que es falta y lo que no. Ese gol nos generó confusión, un desorden momentáneo. Perdimos las marcas y no se le puede dar esa ventaja a jugadores con calidad para determinar los partidos. Por suerte, pudimos reaccionar, pero fueron 20 minutos que nos tienen que servir de experiencia y espero que este partido sea más equilibrado", ha deseado, antes de repasar algunos nombres propios.

Joaquín, calidad eterna

"Joaquín no puede sorprender a nadie, por su espectacular trayectoria y porque tiene una calidad distinta. Venía con muchas ganas y no le puse más minutos porque venía de una larga ausencia por el covid; pero la calidad no se pierde. Tiene mucha calidad. Las cosas difíciles siempre las hace fáciles. Los centros, los remates... Siempre aporta, jugando, no jugando, en el banco... Veremos mañana su rol".

"Joel falla, como cualquier humano"

"Joel tiene respaldo absoluto de los técnicos. Si vemos los resultados del equipo en enero, son todos muy positivos: cuatro victorias y un empate, y casi siempre con Joel jugando. Los porteros están siempre cuestionados, pero Joel es un gran portero. Sacó un buen balón en la primera mitad el otro día y en los partidos anteriores sus paradas fueron importantes para ganar. Ha cometido errores, como cualquier ser humano, pero está en la línea de lo que esperamos de él".

Canales, tocado por una varita

"Sergio está pasando por un momento excepcional, lo puedes usar en varias posiciones y tiene una cuota de gol altísima, más alta aún de lo que puede promediar a lo largo de la temporada. Nos está dando muchísimo. Todos estamos muy contentos con él, no podemos exigirle más y hay que cuidarle para que nos pueda seguir dando toda su calidad".

El ímpetu, a veces excesivo, de Paul

"Paul es muy joven y quizás es algo impetuoso. Aún no sabe bien cuando frenar y cuando no y eso le lleva a hacer algunas faltas y a que los árbitros le muestren muchas amarillas. Irá mejorando, seguro; porque tiene muchas condiciones, es un jugador que siempre quiere aprender, que mejora partido tras partido y estoy seguro de va a dar mucho al Betis".