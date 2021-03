La dura competencia del Betis por N'Koulou

La hoja de ruta de Antonio Cordón, director deportivo del Betis, de cara a la próxima campaña, vuelve a estar condicionada por la ajustada situación económica del club de La Palmera, que necesita realizar una o dos ventas que cuadren sus cuentas. Por ello, el extremeño se afana en encontrar de nuevo jugadores interesantes a coste cero, surgiendo días atrás desde Italia los nombres de Bruno Peres y Nicolas N'Kolou.

En el caso del central camerunés, el interés responde a la necesidad de reforzar el eje de la zaga, pues la continuidad de Mandi, que acaba contrato en junio, está en el aire, aunque en Heliópolis son optimistas, al tiempo que también hay ciertas dudas con respecto al futuro de Sidnei, ganándose por su parte Víctor Ruiz una renovación que ya está en marcha.

Sin embargo, no lo tendrá fácil el Betis para convencer a N'Koulou, que en el pasado estuvo en la agenda de Monchi para el Sevilla FC. A sus 31 años, el ex del Marsella tiene decidido abandonar el Torino tras cuatro temporadas y no le faltan 'novias' de postín. Ya se conocía el interés del Leeds United de Marcelo Bielsa, pero según apunta ahora 'TuttoMercatoWeb', el poderoso PSG también se ha planteado su incorporación, así como dos de sus ex equipos, Mónaco y Olympique de Lyon, meditando todos ellos la posibilidad de repatriarlo a la Ligue 1.

A los tres conjuntos franceses se une también el Oporto, pero según la citada web, ninguno de los clubes mencionados ha pasado de un mero sondeo inicial para conocer las condiciones de un hipotético fichaje. Al respecto, se apunta también que N'Koulou percibe en el Torino un salario que ronda el millón y medio por temporada, cifra a la que todos sus pretendientes podrían llegar sin problema. Sin duda, una dura competencia para el Betis. Cordón tendrá que hilar fino.